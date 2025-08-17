Es tendencia:
Universidad de Chile vs. Audax Italiano: Horario y dónde ver el reencuentro entre la U y Vargas

Conoce todos los detalles del encuentro que marca el regreso de Eduardo Vargas al Estadio Nacional.

Por Franco Abatte

Los Azules reciben al Audax Italiano este domingo por la fecha 20 de la Liga de Primera.

Este domingo 17 de agosto continúa la acción de la fecha 20 de la Liga de Primera 2025 con un verdadero partidazo en el Estadio Nacional, donde se enfrentan dos aspirantes al título local.

Por un lado, está la Universidad de Chile, dirigida por Gustavo Álvarez, y por el otro Audax Italiano, elenco que además trae entre sus filas a Eduardo Vargas, quien regresa al Nacional, esta vez como rival del conjunto universitario con quien tantos títulos y goles consiguió en el pasado.

¿A qué hora juegan Universidad de Chile y Audax Italiano?

La U y Audax Italiano se enfrentan este domingo 17 de agosto a partir de las 12:30 horas de Chile en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming la fecha 20 de la Liga de Primera?

Disfruta por TV y completamente en vivo el duelo entre la Universidad de Chile y Audax Italiano a través de la señal de TNT Sports Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium
VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
TU VES: 504 (SD)
ZAPPING: 99 (HD)

Si prefieres la opción ONLINE, también podrás ver este encuentro en vivo y exclusivamente por streaming, a través de la plataforma HBO Max, en su plan TNT Sports, desde los $13.990 mensuales.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Al inicio del duelo entre Azules e Italicos, la Universidad de Chile se ubican en el 2° puesto de la tabla de posiciones con 38 unidades, a seis puntos de Coquimbo Unido, líderes exclusivos del certamen.

Los audinos en tanto, son 4° con 34 puntos, cuatro menos que la U y a diez unidades de los piratas.

