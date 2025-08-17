Es tendencia:
“Armas de guerra”: barra de U de Chile acusa a Carabineros y Azul Azul parando el duelo con incidentes

Polémico inicio de partido en el Estadio nacional. Contingente policial y protestas contra la dirigencia marcaron la pauta.

Por Nelson Martinez

Polémica en la barra de U de Chile.

Pasó de todo en el inicio del partido entre U de Chile y Audax Italiano. Es que no solo el regreso de Eduardo Vargas al Estadio Nacional marcó la tónica, sino que la barra azul también dio que hablar.

Es que en la previa del duelo manifestaron su rechazo en redes sociales contra Carabineros. Esto, aludiendo a “contingente de guerra” por las armas y apariencia de funcionarios policiales.

“Es un contingente digno de una guerra, personal del gope fuertemente armado y una policía que hoy por hoy parece apoderarse de los espectaculos deportivos”, reclamaron en Los de Abajo.

Polémica en hinchas de U de Chile

Corrían los primeros minutos del partido entre U de Chile ante Audax y la barra hizo estallar bombas de estruendo en el propio arco de Gabriel Castellón, quien debió resguardarse lejos del pórtico.

El juez Piero Maza debió parar el encuentro unos minutos, ya que los hechos seguían. La molestia de los barristas apuntaba en este caso hacia la dirigencia de Azul Azul por el caso de Eduardo Vargas.

“Dirigientes…. a ver si se dan cuenta que no los quiere nadie” cantó todo el sector sur del Estadio Nacional, luego del frustrado fichaje de Turboman, quien terminó llegando al Audax Italiano.

Al menos con el jugador los hinchas mostraron una actitud distinta, llenándo de aplausos al Edu en un emotivo regreso al club donde gritó campeón e hizo historia el 2011.

