Arde el fútbol chileno en materia arbitral. Es que los últimos errores tienen sumamente cuestionados a los jueces, donde groseros errores han marcado la pauta.

Justamente, Gastón Philippe fue viral durante el U. La Calera contra Deportes La Serena. El réferi sufrió un lapsus cobrando córner en vez de un claro gol papayero, llenándose de críticas.

Además, el propio árbitro había sido emplazado poco antes por Cindy Nahuelcoy, quien acusó favoritismo en sus constantes designaciones en el fútbol chileno. Esto, tras ser testigo en el caso contra la ex jueza en la denuncia de Julio Bascuñán.

Otro mazazo a los cobros del fútbol chileno

Si repentinamente Gastón Philippe fue sacado a última hora del VAR en el partido entre Colo Colo y U Católica, la Comisión de Árbitros del fútbol chileno lo volvió a borrar a horas del otro duelo clave de la fecha.

Gaston Philippe /Photosport

Según informaron en la ANFP y tal como se pudo ver en el duelo, Gastón Philippe fue removido como juez del VAR del encuentro entre U de Chile ante Audax Italiano, en otro mazazo a sus polémicas actuaciones.

Tal como en el partido sabatino en Macul, el rancagüino fue reemplazado en sus funciones por Miguel Araos Riquelme, en una de las semanas más controvetidas para el organismo que lidera Robert Tobar.

El propio encargado de la comisión de jueces había iniciado en la semana reuniones con clubes para informar sobre cómo trabajan en el VAR, donde tanto Gastón Philippe como Felipe González dieron que hablar.