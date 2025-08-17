Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Nuevo golpe al arbitraje: borran a última hora a juez de U de Chile vs Audax tras papelón en el fútbol chileno

Polémico réferi recibió mazazo en el organismo tras inédito cobro que hizo estallar la Liga de Primera.

Por Nelson Martinez

Nueva polémica arbitral en el fútbol chileno.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTNueva polémica arbitral en el fútbol chileno.

Arde el fútbol chileno en materia arbitral. Es que los últimos errores tienen sumamente cuestionados a los jueces, donde groseros errores han marcado la pauta.

Justamente, Gastón Philippe fue viral durante el U. La Calera contra Deportes La Serena. El réferi sufrió un lapsus cobrando córner en vez de un claro gol papayero, llenándose de críticas.

Además, el propio árbitro había sido emplazado poco antes por Cindy Nahuelcoy, quien acusó favoritismo en sus constantes designaciones en el fútbol chileno. Esto, tras ser testigo en el caso contra la ex jueza en la denuncia de Julio Bascuñán.

Otro mazazo a los cobros del fútbol chileno

Si repentinamente Gastón Philippe fue sacado a última hora del VAR en el partido entre Colo Colo y U Católica, la Comisión de Árbitros del fútbol chileno lo volvió a borrar a horas del otro duelo clave de la fecha.

Gaston Philippe /Photosport

Gaston Philippe /Photosport

Según informaron en la ANFP y tal como se pudo ver en el duelo, Gastón Philippe fue removido como juez del VAR del encuentro entre U de Chile ante Audax Italiano, en otro mazazo a sus polémicas actuaciones.

Publicidad

Tal como en el partido sabatino en Macul, el rancagüino fue reemplazado en sus funciones por Miguel Araos Riquelme, en una de las semanas más controvetidas para el organismo que lidera Robert Tobar.

“Descansa en paz”: U de Chile revela inédita foto de su ex jugador fallecido en incidente con carabinero

ver también

“Descansa en paz”: U de Chile revela inédita foto de su ex jugador fallecido en incidente con carabinero

El propio encargado de la comisión de jueces había iniciado en la semana reuniones con clubes para informar sobre cómo trabajan en el VAR, donde tanto Gastón Philippe como Felipe González dieron que hablar.

Lee también
La U se pronuncia por su ex jugador fallecido en incidente con carabinero
U de Chile

La U se pronuncia por su ex jugador fallecido en incidente con carabinero

La muerte que enluta a todo el fútbol chileno: "Confuso incidente"
Chile

La muerte que enluta a todo el fútbol chileno: "Confuso incidente"

Ahora sí hay sospechas: FAT explota por polémica visita del arbitraje a Colo Colo
Colo Colo

Ahora sí hay sospechas: FAT explota por polémica visita del arbitraje a Colo Colo

Tiene 17 años: hizo un golazo a Argentina y fue la gran sorpresa ante la U
Chile

Tiene 17 años: hizo un golazo a Argentina y fue la gran sorpresa ante la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo