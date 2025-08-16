El arbitraje chileno enfrenta uno de sus momentos más complejos. Esto por lo cometido en el inicio de la fecha 20 con lo realizado por Gastón Phillippe.

El juez tuvo un grave error en el partido entre Unión La Calera y Deportes La Serena. Lo que finalmente marcó el resultado final. Incluso Cindy Nahuelcoy detalló cada una de las fallas que ejecutó en el Estadio Nicolás Chahuán.

ver también “Arrancando”: Cindy Nahuelcoy se burla de Roberto Tobar por el momento del arbitraje chileno

“¿Qué pasó con el Pelé de los árbitros y que ha sido merecedor de tres partidos en está fecha?“, lamentó la ex árbitro sobre lo cometido por Phillippe.

Pero lo peor para el juez mencionado vino este sábado en la antesala al clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. Es que Phillippe estaba designado en la terna que impartiría justicia en el Estadio Monumental.

Sanción para Gastón Phillippe

Incluso el rancagüino tenía la improtante labor de acompañar al arbitro central Cristian Garay con las labores del VAR. Sin embargo, en TNT Sports informaron de un cambio a último minuto.

ver también ¡Todo listo! ANFP define al árbitro para el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica

Así lo contó Dani Arrieta antes del pitazo inicial y que se decretaron tras el papelón en el duelo que terminó en empate entre caleranos y papayeros. “Por lo que pude averiguar, me indican que para no exponer a Gastón Phillippe, se opta por Miguel Araos para que sea el primer árbitro del VAR junto a Carlos Venegas”, detalló el periodista de TNT Sports.

Publicidad

Publicidad

Gastón Phillippe quedó fuera del clásico entre Colo Colo y la UC por sus errores arbitrales

En tanto, Aldo Schiappacasse entregó un salvavidas para los árbitros ante los cuestionamientos de los últimos días. “Nosotros ponemos a toda la disposición de los árbitros y del VAR, todas las cámaras que tendrá esta jornada TNT Sports“, resaltó el comentarista sobre las 32 cámaras que desplegaron en el Monumental.