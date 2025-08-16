El arbitraje chileno nuevamente está en el ojo del huracán. Es que ahora todas las miradas se las robó Gastón Phillippe por su cometido en el duelo entre Unión La Calera y Deportes La Serena.

El juez nacional, que ya fue protagonista en partidos de Universidad de Chile y Colo Colo, ahora cometió un grave error al no cobrar el gol de Bryan Mendoza a favor de los papayeros. El referí no se percató que el balón superó al portero Jorge Peña y pitó tiro de esquina, cuando la pelota ya había ingresado al arco cementero.

El árbitro recibió de inmediato los reclamos de los visitantes y tuvo que corregir su sanción en el Estadio Nicolás Chahuán.

Lo que marcó de inmediato una de las principales polémicas de la fecha 20 de la Liga de Primera. Pero está situación que no pasó desapercibida por Cindy Nahuelcoy, que hace varios días venía cuestionando lo realizado por el árbitro.

Por lo mismo, aprovechó sus redes sociales para detallar los tres errores que cometió Phillippe y que marcaron el resultado entre caleranos y papayeros. “¿Qué pasó con el Pelé de los árbitros y que ha sido merecedor de tres partidos en está fecha?”, comienza el video publicado por la ex referí y protagonista de reconocidos realitys.

Nueva denuncia de Cindy Nahuelcoy

Luego se enfocó en la polémica jugada que terminó con el empate de los granates. “Es una jugada limpia en el gol de La Serena. No hay ninguna infracción. El árbitro en una desconcentración hace sonar el silbato antes que cruce la línea de gol”, detalla.

Pero el tema no quedó ahí. “(Gastón Phillippe) cometió otro error: validó el gol aún sabiendo que había sido un error. Ahora ¿quién le dijo que era gol y no tiro de esquina? Porqué si el VAR le da esa información, tuvo que hacer esa señal. Pero el VAR tampoco está autorizado para dar dicha información”, recalcó en el video que suma miles de me gusta en Instagram.

Para la guinda de la torta, Nahuelcoy detalla que “la reanudación correcta era balón a tierra a favor del arquero”. Lo que a fin de cuentas, hubiese significado el triunfo de Calera sobre La Serena.