Mucha polémica hubo en el partido de Universidad de Chile ante Cobresal del lunes pasado, en el que los hinchas del elenco minero se sintieron perjudicados por el arbitraje de Gastón Phillippe.

Fue muy enérgico en las decisiones contra el elenco de El Salvador y mucho más suave en el criterio contra los azules, lo que debido al resultado favorable a la visita hizo que todo fuera un poco menos polémico aunque igual hubo una queja en el canal oficial de X.

A saber: sólo le mostró tarjeta amarilla a Fabián Hormazábal en el primer tiempo, tras pegar un planchazo a la altura del tobillo de César Yanis.

Contrariamente, en el segundo tiempo no dudó en expulsar al cobresalino Christian Moreno tras una entrada sobre el propio Hormazábal. El VAR, incluso, lo llamó para que revisara la acción pues recoge las piernas antes de pegarle. Igual mantuvo la decisión de tarjeta roja.

Gastón Phillippe fue muy polémico en el duelo de la U ante Cobresal

Al final del partido, cobró un penal sobre el joven Ignacio Vásquez, por un agarrón que fue bastante discutido por los jugadores mineros. El disparo lo lanzó afuera Leandro Fernández.

Publicidad

Publicidad

Phillipe estará con el ojo puesto en las jugadas

A pesar de ese escenario, la Comisión de Árbitros que dirige el cuestionado Roberto Tobar lo designó para que fuera parte del equipo que estará en el partido ente Everton y Colo Colo, en el Sausalito, este domingo.

ver también El registro que eleva a Javier Correa sobre el resto de los delanteros de la Liga de Primera

Phillippe será el VAR del encuentro, por lo que sus llamadas serán claves para apoyar al árbitro central Felipe González, que será el encargado de dirigir en la Quinta Región.

Claudio Urrutia y Wladimir Muñoz serán los asistentes, mientras que completan la nómina arbitral el cuarto árbitro Rodrigo Farías y el AVAR Eric Pizarro.

Publicidad