En un año tan complicado para Colo Colo, los rendimientos individuales hacen la diferencia y el ejemplo perfecto de eso es Javier Correa. El delantero viene de darle un empate al Cacique frente a Huachipato en un partido difícil, anotando un doblete para salvar un punto en el Monumental.

El atacante argentino es uno de los goleadores de la Liga de Primera con nueve tantos. Comparte ese puesto con Leonardo Valencia (Audax Italiano), Lionel Altamirano (Huachipato) y Fernando Zampedri (U. Católica).

Pero hay un registro que pone a Javier Correa por encima de los otros tres delanteros. Y es que el 9 de Colo Colo es el único con goles solo de juego. El resto ha alcanzado este número gracias a varias oportunidades de penal. Incluso, en un caso, más de la mitad de los goles son desde los 12 pasos.

De los nueve goles que registran cada uno en el torneo chileno, Leonardo Valencia ha anotado seis de estos desde el punto penal, mientras que Lionel Altamirano y Fernando Zampedri han marcado cuatro desde los 12 pasos.

Javier Correa lleva 9 goles en la Liga de Primera: 9 de juego y 0 penales | Photosport

Javier Correa va por el puesto de goleador del torneo

Fernando Zampedri se ha quedado con el puesto de goleador del fútbol chileno durante las últimas cinco temporadas. Javier Correa buscará cambiar esto y volver a poner a un jugador de Colo Colo como máximo artillero del torneo, algo que no sucede desde 2018 con Esteban Paredes.

El delantero tiene 12 fechas para cumplir esto. Se perderá el partido del Cacique contra Everton este domingo 10 de agosto, pero regresará para el clásico de los albos contra U. Católica el sábado 16.