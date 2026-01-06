Además de Salomón Rodríguez: El referente que deja la pretemporada de Colo Colo

Colo Colo deja partir al refuerzo más caro de su historia. Tras un 2025 para el olvido, Salomón Rodríguez emigra hacia su tierra natal. El delantero se va al Montevideo City Torque en busca de su revancha personal.

“No cumplí con las expectativas, esperé sumar minutos y rodaje, y no pude”, confesó el delantero que costó más de 2 millones de dólares. “Ya conozco el fútbol uruguayo, tengo mi familia y amigos cerca, es un buen cambio y buen aire para ganar confianza”, agregó el delantero.

Pero está no es la única baja que enfrenta Colo Colo. Además en Radio Cooperativa indicaron que el otro jugador que va rumbo al aeropuerto es Vicente Pizarro. El capitán albo tiene todo listo con Rosario Central y en las próximas horas se sumará a las filas de Jorge Almirón. Venta equivalente a 2,2 millones de dólares.

Por lo que la reunión de ByN de este miércoles solo sería para hacer oficial la salida de ambos jugadores. Incluso se podría sumar Alan Saldivia que también tiene listo su acuerdo con Vasco por cerca de 1,8 millones de la moneda estadounidense.

Pizarro será el otro referente que deja Colo Colo y se va a Rosario Central de Almirón

¿Que jugadores suenan en Colo Colo?

De momento solo se han cofnirmado las llegadas de Joaquín Sosa y Matías Fernández. Pero en Colo Colo recalcan que habrán más fichajes para Fernando Ortiz.

En el ataque rondan los nombres de Luciano Vietto, Damián Pizarro y Emiliano Rigoni. Este último corre con ventaja y tiene el visto bueno del “Tano”. El tema es la salida de Lucas Cepeda, para primero hacer caja y luego definir cuál de las opciones se ajusta al presupuesto.

En la defensa en tanto se mantiene la opción de Óscar Salomón. El ex Platense es seguido en Newells, pero quiere venir al Cacique. Ahora acá también se hace urgente la venta de Alan Saldivia para invertir dichos montos en el central de 26 años formado en Boca Juniors.

