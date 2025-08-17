Partidazo en el Estadio Nacional, donde Audax Italiano le gana a U. de Chile y da la sorpresa en la fecha 20 de la Liga de Primera. Para sumarle más condimento a un gran enfrentamiento, Eduardo Vargas regresó a Ñuñoa y anotó su primer gol en su regreso al fútbol chileno.

El delantero tuvo un cálido recibimiento en la casa de los azules, pese a su polémico fichaje por Audax en el pasado mercado de pases. “¡Aguante, Vargas!”, se escuchó entre los fanáticos en su llegada a Ñuñoa y aplausos se hicieron sentir cuando entró a la cancha.

Pero la historia no terminó bien para los aficionados del Romántico Viajero. Azules y audinos empataban sin goles hasta que llegaron dos golpes consecutivos de los visitantes a los 60. Luis Riveros abrió la cuenta después de un rebote en el área. El golpe más duro de todos llegó después…

A los 62′, Eduardo Vargas se metió al área chica y anotó el 2-0 en el arco de Gabriel Castellón. Pese a ser su primer gol en su regreso a Chile, no hubo celebraciones por parte del delantero, quien juntó las manos para pedir perdón a los hinchas del equipo de sus amores.

Eduardo Vargas anota y Audax Italiano le gana a U. de Chile

Con este resultado, Audax Italiano sube al tercer lugar con 37 puntos. La U, en tanto, queda con 38 unidades y mantiene su distancia de seis puntos con Coquimbo Unido (44), líder del torneo. La ventaja de los piratas puede aumentar a nueve (juega contra Everton a las 17:30 horas).

