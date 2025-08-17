Es tendencia:
¿Era? El penal que cobró Piero Maza para U. de Chile y que tuvo que corregir

En el duelo entre U. de Chile y Audax Italiano, Piero Maza cobró un penal que corrigió tras revisión en el VAR.

Por Javiera García L.

Piero Maza cobró penal para U. de Chile, pero...
U. de Chile y Audax Italiano viven un partido especial en la fecha 20 de la Liga de Primera. Es el regreso de Eduardo Vargas al Estadio Nacional, pero con los colores itálicos, en un partido en que los azules deben ganar para acercarse a Coquimbo Unido en la tabla de posiciones.

El primer tiempo terminó sin goles en el coliseo de Ñuñoa, pese a los intentos de ambos lados por llegar al arco. Eso sí, la polémica no faltó. Piero Maza se apuró en cobrar un penal a favor del Bulla que después tuvo que corregir.

A los 36′, Lucas Di Yorio entró al área y cayó al disputar un balón con Enzo Ferrario. Piero Maza no dudó en cobrar en penal para los azules. Por su lado, los jugadores de Audax corrieron desesperados a reclamarle al árbitro de que nunca hubo un toque al delantero azul.

Tras unos segundos, el árbitro fue llamado por el VAR y corrigió su decisión. “Después de la revisión, defensor 13 saca el balón de manera limpia. No penal“, informó Maza. Además, le borró una tarjeta amarilla a Daniel Piña, a quien amonestó -equivocadamente- en lugar de Ferrario.

U. de Chile y Audax Italiano chocan en el Nacional

El duelo entre U. de Chile y Audax Italiano está marcado por el reencuentro de Eduardo Vargas con la hinchada azul. Pese a su polémico fichaje por los itálicos hace unas semanas, el delantero fue recibido con cariño por parte de los fanáticos azules en el Estadio Nacional.

En el inicio del partido, protagonizó una linda postal junto a Charles Aránguiz, con quien compartió un cálido abrazo en el túnel del estadio.

