U de Chile se mide este domingo ante Audax Italiano por una nueva fecha de la Liga de Primera en el Estadio Nacional. Pero, después tendrá una dura prueba en la Copa Sudamericana ante Independiente.

La ida fue a favor en Ñuñoa por 1-0, con anotación de Lucas Assadi. Ahora, en Argentina, el Romántico Viajero debe ratificar el buen momento por el que pasa buscando los cuartos de final.

Sin embargo, desde el otro lado de la cordillera lanzan una particular advertencia de cara a la revancha. Y es que el discurso de “lo damos vuelta” lo adoptaron como propio en el Rojo.

DT de Independiente lanza feroz advertencia a U de Chile

Independiente viene de caer 2-1 frente a Vélez Sarsfield en la liga local, lo que incrementó la presión sobre Julio Vaccari. Tras el partido, el DT habló en conferencia de prensa y se mostró tajante de cara al choque contra U de Chile.

“El miércoles hay que ganar, porque en el fútbol mandan los resultados. No hay que mejorar nada futbolístico, hay que ganar”, lanzó el técnico de los argentinos.

Pero lo que realmente encendió las alarmas fue su explicación sobre cómo pretende enfrentar a los azules la próxima semana en el Libertadores de América.

Julio Vaccari está presionado por los resultados y no descarta recurrir a viejas artimañas para recibir a Universidad de Chile. Foto: Photosport.

“Hacer trampa. Buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival, porque hay que ganar. No sirve nada lo otro”, advierte Vaccari.

La frase generó sorpresa inmediata entre los medios presentes, aunque el entrenador no dio marcha atrás en sus declaraciones. Incluso ironizó con un ejemplo.

“No sé, meter un gol con la mano. Como sea, porque en el fútbol mandan los resultados. Vamos a buscar la manera de ganar como sea”, cerró el técnico de Independiente.

