Atención la U: Independiente suma nueva derrota y DT pende de un hilo

Independiente sigue de mal en peor en este segundo semestre. El rival de Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana, ahora cayó por la liga trasandina ante Vélez y acrecentó su crisis.

El elenco dirigido por Julio Vaccari, que presentó un equipo alternativo en el Estadio José Amalfitani, no pudo ante los del Fortín. Con goles de Dilian Godoy y Brian Romero de penal se quedaron con el triunfo en la fecha 5ª de torneo de Clausura.

El descuento del Rojo llegó en el minuto 76 Por obra de Felipe Loyola que desde el punto penal logró conseguir el gol del honor. El Pipe ingresó a los 62′ del complemento, pero su anotación no sirvió de nada ya que Independiente ahora es colista en el torneo argentino con solo dos unidades.

El partido contó con el particular condimento de que a los 32 minutos el central Kevin Lomónaco vio la tarjeta roja directa. Mientras que Pablo Galdames jugó todo el partido, y Luciano Cabral fue alternativa pero no sumó minutos.

Independiente en crisis

Con este resultado, Independiente ahora acumula siete partidos sin saber de victorias por el torneo trasandino. Por lo mismo, desde el otro lado de la Cordillera enfatizan que la crisis está desatada en el “Rey de Copas” y el partido frente a la U está próxima semana será clave.

A tal punto que Pablo Carrozza detalló que hubo quiebre en pleno entretiempo. “Los jugadores le apuntaron a Vaccari. El DT los hizo cargo del horrible PT. No estoy tan convencido de que llegue a la copa. El camarín visitante en Liniers está muy cerca. Se escucha todo”, detalló en su cuenta de X.

Una eliminación en Copa Sudamericana y ante los azules dirigidos por Gustavo Álvarez será la lapida para el proceso del adiestrador.

“Tengo contrato hasta fin de diciembre. Hasta ese día voy a ser entrenador de Independiente. Creo que los que vinieron en este mercado necesitan tiempo, mucho tiempo. Confío a muerte en estos futbolistas”, recalcó Vaccari en conferencia de prensa.

Por lo que el partido del miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América será una verdadera final para el Rojo.