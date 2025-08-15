Universidad de Chile tuvo una actuación redonda ante Independiente, donde se quedó con la victoria. Por esta razón, la Conmebol incluyó a dos de sus jugadores en el equipo ideal de la semana de la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez quieren hacer algo importante en la “otra mitad de la gloria”, competición que ya ganaron en el año 2011. Con Charles Aránguiz y Marcelo Díaz como estandartes, el Romántico Viajero quiere dar que hablar nuevamente a nivel continental.

El equipo ideal de la Copa Sudamericana

En el triunfo de Universidad de Chile ante Independiente hubo varios jugadores que se destacaron, pero la Conmebol decidió elegir a dos para que quedaran entre las actuaciones más destacadas de la semana en la Copa Sudamericana.

Los seleccionados fueron Lucas Assadi y Matías Zaldivia. El “10” del Romántico Viajero anotó el único gol frente a el Rojo, mientras el argentino nacionalizado chileno otra vez demostró toda su solidez en defensa para ayudar a mantener el marcador favorable.

Es muy difícil dejar contentos a todos y los seguidores de la U se hicieron sentir sobre otra de las grandes figuras frente a Independiente que les faltó agregar en la formación: Fabián Hormazábal. El lateral derecho pasa por un momento brillante y fue quien habilitó a Assadi en el gol azul.

Como curiosidad, la Conmebol escribió mal el apellido de Matías Zaldivia, poniéndolo como Saldivia, tal como Alan, el defensor de Colo Colo. De hecho en esta jornada desde el organismo también usaron el escudo de Universidad Católica de Chile para Universidad Católica de Ecuador. Pasas que cosan.

La vuelta entre Universidad de Chile e Independiente será el miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas. El duelo se jugará en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda, donde los Azules buscarán sellar su paso a los cuartos de final del torneo.