Ya se ha hecho una imagen recurrente en Brasil los diversos conflictos entre la Policía local e hinchas de equipos extranjeros. Esta vez fueron los seguidores de Godoy Cruz quienes sufrieron los inconvenientes.

El Tomba visitó a Atlético Mineiro por los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana. Hasta el Arena MRV de Belo Horizonte llegó un puñado de hinchas argentinos para alentar al equipo mendocino, pero se vieron envueltos en un escándalo.

Los incidentes en Brasil

En un entretenido partido, Atlético Mineiro derrotó a Godoy Cruz por 2-1. El Tomba comenzó arriba en el marcador, pero el Galo lo dio vuelta con un agónico gol de Hulk en el minuto 89 de partido. Todo normal, hasta que sonó el pitazo final.

Una vez finalizado el partido entre ambos equipos, comenzó una batalla campal entre la Policía de Brasil, agentes de seguridad e hinchas mendocinos. Esto se habría producido cuando los seguidores argentinos eran desalojados del estadio.

Las imágenes son elocuentes, donde se ve a hinchas y policías enfrentados a golpes de puño. Los registros de la situación han generado impacto, sobre todo porque se ha transformado en una triste tendencia que en Brasil sucedan incidentes de este calibre.

De acuerdo a informes preliminares, cinco hinchas de Godoy Cruz habrían sido detenidos y dos quedaron heridos debido a los enfrentamientos. Una triste imagen que el fútbol sudamericano no quiere, pero que lamentablemente se vuelve a repetir.

Godoy Cruz y Atlético Mineiro se volverán a enfrentar el jueves 21 de agosto a las 18:00 horas de Chile. Esta vez será en Argentina y se espera un clima bastante caldeado tras lo ocurrido en Brasil. La Copa Sudamericana vivió otra jornada de violencia.