Hay algo muy extraño que ocurre en Brasil con el defensor chileno Iván Román. Es verdad que apenas tiene 19 años y vive su primera experiencia en el entrenador, pero dadas las referencias que hay en Atlético Mineiro, las expectativas son muy altas.

Tanto es así que su propio entrenador Cuca fue enfático en señalar hace unas semanas que “va a tener oportunidades para jugar porque son muchos partidos. En 30 días tenemos 10 partidos“. Dicho esto, el “Charrúa” no ha vuelto a jugar.

Y para colmo de males, en una de las instancias donde sumó minutos en la presente campaña como es Copa Sudamericana, donde incluso llegó a jugar de volante central, el técnico lo borró de la lista a Román para el duelo de ida por octavos de final donde Atlético Mineiro recibió a Godoy Cruz de Mendoza.

Iván Román cae en la mentira del DT de Atlético Mineiro

El encuentro se disputó en el Arena MRV en Belo Horizonte, donde el surgido en Palestino ni siquiera estuvo en el banco de suplentes. Fue desde las tribunas que vio cómo el equipo de su compatriota Bastián Yáñez, que ingresó en el minuto 85, abrió la cuenta mediante Santino Andino a los 37′.

Sin Román en cancha, al Atlético Mineiro le costó un buen rato equiparar el marcador. De hecho, recién lo hizo en los 67′ cuando el argentino Tomás Cuello anotó el 1-1 parcial. Y no fue hasta los 89′ que lograron dar vuelta el resultado, cortesía del veterano Hulk (89′).

Un 2-1 que le da una ventaja mínima al equipo brasileño con miras a la revancha, que se jugará el próximo jueves 21 de agosto desde las 18:00 horas en el Estadio Feliciano Gambarte de Mendoza, por un lugar en cuartos de final en Copa Sudamericana.

Los números del chileno en Brasil

Desde que llegó al Atlético Mineiro en marzo del presente año, Iván Román apenas disputó cuatro juegos con el primer equipo, a nivel local e internacional, para un total de 210 minutos, en los que recibió una tarjeta amarilla. Además estuvo en dos lances con el equipo Sub 20, donde sumó 180′ en cancha.