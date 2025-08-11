El Atlético Mineiro sabe que afrontará un mes con muchos partidos y que habrá espacio para Iván Román. El defensor central de la Roja Sub 20 tiene una dura sanción para el Mundial: tres partidos. Por ende, se perdería toda la fase grupal en caso de ser convocado por Nicolás Córdova.

De todas formas, el director técnico del Galo confirmó la presencia de Román en la citación. “Va a jugar el Sub 20. Le vamos a desear buena suerte. Se va a estar preparando bien para volver aún mejor de lo que ya está”, apuntó Cuca para dar por hecha la convocatoria del ex zaguero central de Palestino.

Otro tema que abordó el experimentado entrenador del cuadro de Minas Gerais fue sobre el puesto de Román. Y el potencial que ve en el jugador de 19 años. “Está con nosotros hace tres meses. Puede ser un poco menos. Es un joven muy promisorio”, describió Cuca, una respuesta que difundió el periodista José Tomás Fernández en su cuenta de X.

“Entró en partidos del Campeonato Brasileiro, en partidos internacionales de la Sudamericana. Viene jugando de volante, no sólo como defensa”, apuntó el avezado estratego, quien condujo al Galo a ganar la Copa Libertadores en 2013 con Ronaldinho como buque insignia.

Iván Román junto a Felipe Loyola en un entrenamiento de la selección chilena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

E insistió en el punto. “También de volante. Será una pieza muy importante para nosotros en el corto plazo. No diría que de aquí a dos años, quizá este mismo campeonato”, anticipó Cuca. De sus palabras se desprende que Román tendrá acción en el Brasileirao. Probablemente en la mitad de la cancha.

Entrenador de Atlético Mineiro adelanta que habrá oportunidades para Iván Román

Iván Román podrá disponer de minutos en Atlético Mineiro, que afrontará un mes muy exigente. Incluida una llave ante Godoy Cruz de Argentina por la Copa Sudamericana. Gremio, Santos y Sao Paulo también aparecen en el horizonte de Cuca. El Galo marcha en el 10° puesto de la tabla en la Serie A del Brasileirao.

Por eso mismo, el ex defensor del Tino debe estar en condiciones. “Va a tener oportunidades porque son muchos partidos. En 30 días tenemos 10 partidos”, adelantó el estratego. Habrá que ver si Román responde a la altura en una posición que recién en Brasil comenzó a desarollar.

“Cuando venga la oportunidad automáticamente va a poder demostrar su fútbol. Es un gran jugador”, zanjó Cuca, quien espera poder darle algo de continuidad al promisorio jugador chileno que el 12 de julio cumplió 19 años.