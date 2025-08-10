Se acerca rápidamente, el Mundial Sub-20 está a la vuelta de la esquina y muchos ya empiezan a preguntarse por los jugadores que Nicolás Córdova llevará para tan importante competencia.

Uno de los que se presenta como fijo en la oncena de La Rojita es Iván Román. El defensa que juega en el Atlético Mineiro es uno de los futbolistas juveniles chilenos mejor posicionado a nivel internacional.

¿Algún problema? Pues, dos básicamente. El primero, es que Román no estaría en los tres primeros encuentros de La Rojita, debido a que arrastra una suspensión tras el Sudamericano Sub-20. Sin embargo, el otro drama parecía incluso más importante.

Iván Román tiene luz verde

Resulta que aún estaba en duda si desde el Atlético Mineiro darían realmente permiso para que Iván Román pudiese estar en la cita planetaria. En Brasil, el torneo sigue su rumbo en ese período.

Sin embargo, este domingo se dio a conocer una noticia positiva para Nicolás Córdova. Según comentó el periodista José Tomás Fernández, desde el Galo habrían dado visto bueno para la salida de Iván Román a la Selección.

“Le pregunté a Cuca, técnico de Atlético-MG y respondió que ‘va a jugar el Sub 20, le vamos a desear buena suerte, porque se va a estar preparando bien para volver aún mejor de lo que ya está'”, escribió el periodista. Habemus Iván Román.

¿Cuándo se desarrollará el Mundial Sub-20?

Se jugará en nuestro país. El Mundial Sub-20 se llevará a cabo entre el 27 de septiembre de este año y el 19 de octubre. Hay sedes en Talca, Rancagua, Valparaíso y Santiago.

