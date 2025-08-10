Hizo harto ruido y hasta lo dieron por listo. Joaquín Montecinos estuvo a poco de ser nuevo refuerzo de Colo Colo. Sin embargo, en la interna de Blanco y Negro decidieron ponerle el pulgar para abajo.

De hecho, el propio jugador pidió no jugar el fin de semana por O’Higgins, previo a su supuesto traspaso. Esto, para permitir una salida, en caso de que el Cacique concretase el interés.

Finalmente, tanto Bruno Barticciotto, otro de los pretendidos albos, como Joaquín Montecinos se quedaron con cuello. El jugador del Capo de Provincia no se moverá de Rancagua. Eso, en medio de un odio trasversal del hincha celeste.

Joaquín Montecinos reabres sus redes sociales

Fueron días duros para Joaquín Montecinos. El jugador de O’Higgins decidió cerrar sus redes sociales, ante la ola de críticas que se abalanzaban sobre él, debido a una supuesta falta de compromiso con O’Higgins.

El futbolista al fin sacó la voz, en un video. “Han sido días de mucha reflexión, días difíciles, porque ocurrieron muchas cosas que jamás pensé que iban a pasar. Mi mensaje es que el compromiso con la institución está desde el día uno, estoy muy agradecido con la gente de O’Higgins en general”, empezó

“Sé que es un momento de mucha rabia contra mí, por lo que sucedió. Yo busqué jugármela por una oportunidad que se me abrió. Siempre me ha gustado seguir creciendo. Sentía que este era el siguiente paso y me la jugué”, añadió.

“No estoy de acuerdo con el odio”

Además de emplazar a los que hablaron en su contra, Joaquín Montecinos aseguró que va a revertir lo sucedido con buenas actuaciones, aunque sabe que tendrá que remar desde atrás.

“Siento que se malinterpretó todo, que hubo muchas cosas que dijeron personas que ni siquiera hablaron conmigo. Jamás voy a estar de acuerdo con el odio, con la rabia, con la mala intención, con las amenazas y cerré mis redes sociales por lo mismo. Estoy acostumbrado a recibir críticas, porque así es el fútbol lamentablemente, pero mi familia no. Por eso fue un momento muy difícil”, señaló.

“De lo que se habló, hay muchas cosas que son verdad. Como que me la jugué por ir a jugar a otro club, pero no por desmerecer a la institución, sino por una oportunidad y siento que se han hablado muchas cosas que han hecho mucho daño. Voy a tratar de revertir esta situación con trabajo”, agregó.

“Sé que la gente tiene mucha rabia conmigo, pero voy a trabajar y voy a hablar en la cancha. Quiero demostrar que tengo mucho compromiso por la camiseta, mucho orgullo por representar a O’Higgins. Mi mensaje es no incitar al odio, nunca, porque no me conocen, ni hablaron conmigo para preguntarme qué estaba pasando”, cerró.