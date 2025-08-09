O’Higgins se ha transformado en uno de los equipos revelación de la Liga de Primera. El cuadro celeste de la mano de Paqui Meneghini remontó en la tabla de posiciones y hoy es quinto por sobre Universidad Católica y Colo Colo.

El tema es que a los rancagüinos ahora sueñan con afianzarse en la parte alta y asegurar cupo en copas internacionales. Por lo mismo, el objetivo es mantenerse centrados en lo que ocurre dentro de la cancha y dejar de lado las polémicas. Lo que hace alusión directamente al caso de Joaquín Montecinos.

El jugador de 29 años pidió no ser considerado en los últimos partidos para poder aprovechar el mercado de fichajes. En el horizonte asomaba la opción de Colo Colo pero esto finalmente no resultó.

Por lo mismo Paqui puso mano dura con el nacido en Barranquilla. “Decidí con el apoyo de la dirigencia, que entrene apartado del plantel. Ahora deberá remar de más atrás”, lanzó de entrada el adiestrador trasandino.

“Nosotros nos reunimos con él, es un jugador que conozco del 2020. Lo pedí cuando jugaba en Melipilla. se destaca por su despliegue físico entre otras cosas. pero lo importante son los entrenamientos. ahí se ganan la posibilidad de poder jugar”, enfatizó sobre Montecinos.

Montecinos seguirá en O’Higgins hasta final de año

Por lo mismo se detalla que el atacante no será considerado para el duelo de este sábado ante La Serena. O’Higgins visita a los granates y de sumar un triunfo podría acercarse a Audax Italiano y quedar a tiro de cañón de Copa Libertadores.

Según indica El Rancagüino, la formación estelar de los celestes sería con Omar Carabalí en el arco. Moisés González, Nicolás Garrido, Juan Ignacio Díaz y Luis Pavez en la defensa. Para el medio Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Sarrafiore y Bryan Rabello, mientras que en ataque Francisco González, y Maximiliano Romero.

¿Cuánto es el sueldo de Joaquín Montecinos?

Según se filtró en los últimos días, Joaquín Montecinos recibe un salario de 100 mil dólares. Lo que son cerca de 96 millones de pesos. Ahora dicho monto se divide entre el Xolos de Tijuana, que es el equipo dueño de su pase.

Los mexicanos aportaron el 75% de su salario, mientras que el resto es pagado por O’Higgins. Ahora su estadía en Rancagua está pactada hasta fin de año y con esta nueva polémica su futuro se aleja de una posible extensión.