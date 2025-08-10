¡No lo pueden creer! Colo Colo ganaba por 1-0, con un partido de amplia superioridad ante Everton de Viña del Mar. Pero, en los minutos finales, hubo un pequeño desorden, una falta de concentración y llegó el empate.

La banca de Colo Colo ya se estaba dirigiendo a camarines y Aníbal Mosa había dejado su puesto en el palco del Sausalito. Y, de repente, lo inesperado: un penal cobrado en contra del Cacique, cuando quedaban segundos.

Penal y gol: Sebastián Sosa Sánchez cobró de buena manera y consiguió el empate en el epílogo. Pese a la volada correcta de Fernando De Paul, el balón terminó en las redes y la amargura alba se desató.

Escuetas palabras de Arturo Vidal tras el empate

Evidentemente, la desazón fue la sensación principal en el camarín albo. Esto se vio reflejado en la conferencia de prensa de Pablo Ricchetti, el ayudante técnico de Jorge Almirón que este domingo se puso el buzo de DT. Pero, no fue el único que reaccionó de esa manera.

Arturo Vidal, que no podía estar para este duelo, fue de los primeros en pasar por la zona mixta y, pese a que se negó a dar su parecido sobre el encuentro, decidió dejar un par de palabras dirigidas al arbitraje y a la prensa, dos de sus enemigos declarados.

Ante la pregunta sobre el arbitraje, el King gritó: “Díganlo ustedes, opinen. Pónganse los pantalones“. Así se fue rabiando del área mixta, no sin sacarse un par de fotos antes.

