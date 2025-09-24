Después de doblarle la mano a la Delegación Presidencial de Valparaíso para poder aumentar el aforo permitido para el duelo de Los Cóndores ante Samoa, por el repechaje para el Mundial de Rugby Australia 2027, la llamada “familia del rugby” les dio una mano.

Luego que a comienzos de semana, desde el Gobierno sólo aprobaron la presencia de 12 mil espectadores en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, en menos de 48 horas, aumentaron la capacidad a 20 mil personas, con un proceso de venta de entradas que tenía éxito.

Si hasta antes de la decisión de la autoridad, ya habían asegurados 10 mil hinchas en la Ciudad Jardín, con la ampliación del aforo era cuestión de tiempo para que Los Cóndores confirmaran la mejor noticia para el duelo con Samoa.

ver también Los Cóndores le tuercen la mano a Delegación Presidencial: Nuevo aforo para repechaje

Los Cóndores jugarán a tablero vuelto en Viña

A través de sus canales oficiales, la selección chilena de rugby confirmó que no quedan entradas para el duelo de vuelta por el repechaje mundialista, al colgar el clásico cartel de “Sold Out! (¡Agotado!), por lo que este sábado se jugará en un Sausalito repleto como hace mucho no ocurre.

“No tenemos palabras para agradecerles a todos, porque esto lo logramos con el apoyo de cada uno de ustedes. ¡Nos vemos el sábado! ¡Vamos Cóndores!”, expresó la Federación en su publicación de Instagram, lo que anticipa un ambientazo en la Ciudad Jardín.

¿Cómo se define la clasificación al Mundial?

Luego que en el duelo de ida que se jugó en Salt Lake City terminó en igualdad por 32-32, la ecuación es más simple. Quien gane el encuentro en Viña, clasifica a la Copa del Mundo de Rugby. Quien pierda jugará el Torneo Final de Clasificación, que entregará el último cupo para Australia 2027.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega el encuentro?

La revancha por el repechaje mundialista entre Los Cóndores y Samoa se disputará este sábado 27 de septiembre desde las 16:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, con 20 mil espectadores presentes.