Los Cóndores están a las puertas de clasificar a un nuevo Mundial de Rugby que se celebrará en Australia este 2027. Para ello, enfrentan los playoffs de Sudamérica ante Pacífico frente a Samoa.

El primer partido se disputó este sábado en el America First Field de Salt Lake City, de Utah, en Estados Unidos. En un verdadero encuentro lleno de emociones, los chilenos empataron dejando la llave aún abierta para la revancha.

La primera parte comenzó con frenetismo y mucho vértigo, donde los dirigidos por Pablo Lemoine tomaron las riendas y se adelantaron en el marcador. Sin embargo, Samoa pudo descontar pero terminó la primera parte con una ventaja de 25-8 con los nacionales mucho mejores.

Los Cóndores estuvieron a nada de la victoria para soñar con el Mundial

En el complemento fue Samoa quien complicó a los Cóndores con los destinos de la llave. Aún así, el cuadro nacional se las arregló para seguir estirando la diferencia en el marcador que incluso estuvo por 32-13.

Pero con el paso de los minutos, los Cóndores comenzaron a disminuir en la fase ofensiva dando la oportunidad a Samoa de ir creciendo poco a poco y de manera más contundente.

A falta de nueve minutos, eso se vio reflejado en el marcador porque estaba 32-27, agregando una cuota de dramatismo al partido. Chile no se pudo adueñar del juego, y en la última jugada fue Abraham Papali’i quien dejó todo 32-32 para dejar abiertas las emociones para la revancha en Viña del Mar el sábado 27 de septiembre.

Los Cóndores están a las puertas de ir al Mundial de Australia, pero queda aún la revancha con Samoa en Viña del Mar. Foto: Sudamérica Rugby.

¿Qué necesita Chile para avanzar al Mundial de Rugby?

Con el resultado conseguido en Salt Lake City, Chile debe ganar, aunque sea por la mínima diferencia, para firmar su clasificación al Mundial de Australia 2027.

De lo contrario, los Cóndores tendrán una última oportunidad en el Repechaje Final que se disputará en noviembre próximo en Dubai, y será ante Bélgica, Namibia y el ganador de la llave de Paraguay ante Brasil.

