Luego de rescatar una igualdad por 32-32 en el duelo de ida que se disputó en Estados Unidos, el próximo sábado 27 de septiembre, Los Cóndores buscarán un triunfo ante Samoa que les permita clasificar al Mundial de Rugby de Australia 2027.

Ante la imposibilidad de utilizar el Estadio Nacional para la revancha, por la inauguración del Mundial Sub 20, desde la Federación de Rugby confirmaron que el encuentro se llevará a cabo en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Sin embargo, el entusiasmo que existía entre los fanáticos de este deporte para acompañar a Los Cóndores en este duelo clave para sus pretensiones mundialistas, se convirtieron en las nuevas víctimas de la Delegación Presidencial.

Delegación Presidencial le da bofetada a Los Cóndores

A pesar de la importancia que tiene este encuentro para el rugby chileno y su futuro, la autoridad regional de Gobierno decidió autorizar un aforo reducido para el encuentro en Sausalito, y no se abrirán las 21 mil aposentadurías que tiene el recinto.

El duelo entre Los Cóndores y Samoa apenas se permitirá el ingreso de 12 mil espectadores, es decir, poco más del 50 por ciento de su capacidad. Según la Delegación Presidencial, la medida se debe a la falta de contingente de Carabineros.

Lo anterior porque ese mismo día se jugarán dos partidos correspondientes al Grupo B del Mundial Sub 20 en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, como Corea del Sur vs. Ucrania (17:00 horas) y Paraguay vs. Panamá. Una decisión que provocó el desahogo de su referente, Domingo Saavedra.

A través de su cuenta en X, el capitán de los Cóndores expresó que “nos jugamos la clasificación al Mundial de Rugby y no se liberó el aforo completo. ¿Por qué? Mundial Sub 20 en Valpo con menos de 500 entradas y Carabineros allá. ¡Necesitamos a todos!”, donde además etiquetó al Presidente Gabriel Boric.

¿Cuándo se juega el encuentro?

El duelo de vuelta por el repechaje rumbo al Mundial de Rugby de Australia 2027 entre Los Cóndores de Chile y Samoa se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre a las 16:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

