Capitán de Los Cóndores transmite la pasión por el rugby: “Está creciendo en Chile”

El capitán de la selección nacional de rugby, Clemente Saavedra, estuvo con 70 estudiantes de enseñanza media del Liceo Esmeralda y el Liceo Rigoberto Fontt, ambos pertenecientes a la Corporación de Colina, en una jornada única en el Club Old Grangonian.

La actividad incluyó talleres de Rugby y Hockey Césped, acercando a los jóvenes a disciplinas poco habituales, pero ricas en valores y oportunidades de desarrollo.

La actividad, que forma parte de las iniciativas impulsadas por la Corporación de Colina para fomentar el deporte escolar, tuvo como objetivo acercar a los jóvenes a disciplinas menos tradicionales, pero con un gran potencial de desarrollo personal y colectivo.

Clemente Saavedra es fijo en la selección chilena de rugby

La alegría de Clemente Saavedra por compartir con jóvenes

Las alumnas tuvieron la oportunidad de conocer y practicar el Hockey Césped, mientras que los estudiantes varones se iniciaron en el rugby, guiados por Saavedra, seleccionado nacional y capitán de Los Cóndores.

“La verdad fue muy entretenido el poder ayudar. Aquí los jóvenes están muy entusiasmados. El rugby es un deporte que entrega muchos valores dentro y fuera de la cancha y, al mismo tiempo, está creciendo mucho a nivel nacional. Así que muy contento de poder transmitir todo esto y ver cómo lo están gozando aquí los cabros”, señaló Saavedra.

Por su parte, la estudiante Dana Perozo, del Liceo Rigoberto Fontt, quien practicó Hockey Césped por primera vez, compartió su entusiasmo.

“La verdad es que me la pasé muy bien, no esperaba que fuera tan divertido. Tenía un poco de miedo porque no sabía nada de hockey, pero el profesor nos enseñó muy bien y pudimos compartir entre todas. Pude jugar en cada equipo, nos mostró todo lo que podemos aprender de este deporte, que no es muy común, pero es muy bueno, y los invito a que vengan”, señaló.

En tanto .a alcaldesa Isabel Valenzuela Ahumada destacó la importancia de este tipo de iniciativas: “En Colina creemos que el deporte es una herramienta poderosa para formar personas íntegras y comunidades más unidas. Iniciativas como estos talleres de Rugby y Hockey Césped abren puertas a nuevas experiencias, fomentan valores y muestran a nuestros estudiantes que siempre hay más disciplinas por descubrir. Nuestro compromiso es seguir generando espacios donde cada niño, niña y joven pueda encontrar su pasión y desarrollarla al máximo”.

La jornada no solo permitió que los estudiantes adquirieran habilidades básicas en cada disciplina, sino que también fomentó el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto, valores esenciales tanto dentro como fuera de la cancha.

Con estas actividades, la Corporación de Colina reafirma su compromiso con la promoción del deporte escolar, brindando más y mejores oportunidades para que niñas, niños y jóvenes encuentren en la actividad física un espacio de crecimiento integral.