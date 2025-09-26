La selección chilena de rugby se jugará el todo por el todo para clasificar al Mundial de Rugby 2027. Los Cóndores jugarán ante Samoa la revancha y a casa llena.

El estadio Sausalito de Viña del Mar será el escenario donde cerca de 20 mil personas vibrarán con el equipo nacional que busca llegar a la cita en Australia.

El duelo de ida, jugado en Salt Lake City, terminó 32-32, por lo que una victoria sin importar la diferencia los deja clasificados a la próxima Copa del Mundo de esta actividad.

ver también Les dieron la razón: Los Cóndores jugarán ante Samoa a Estadio Sausalito repleto

Sin embargo, en la previa los Cóndores se pueden comenzar a ilusionar con un hecho que marca la previa de la revancha en la Ciudad Jardín, clasificatoria para la cita a la que aspiran regresar.

ver también El factor clave de los Cóndores para pedir más aforo con Samoa en Viña del Mar: No solo es deportivo

Los Cóndores se ilusionan ante Samoa por esta razón

De acuerdo al medio local Samoa Observer, el cuadro samoano llegó a Chile con una lluvia de bajas. El mismo portal detalla que acumularon 10 bajas para la revancha con los Cóndores.

Los Cóndores igualaron el partido de ida ante Samoa en Estados Unidos. Foto: Team Chile.

Publicidad

Publicidad

Incluso, la delegación visitante tuvo que citar a cinco jugadores más de emergencia para completar el plantel. Las lesiones, como también las convocatorias de sus clubes de origen, motivaron la decisión inesperada, pero sorpresiva.

“Lakapi Samoa confirmó la baja de jugadores e informó que cinco jugadores fueron convocados para unirse a la plantilla, ya reducida. Los jugadores se marcharon debido a lesiones y convocatorias de sus clubes”, explica el medio.

Esto, puede ilusionar a la selección chilena de rugby que preparan los últimos detalles del compromiso con esta importante novedad, ya que es un profundo cambio respecto a la ida en Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

ver también Los Cóndores igualan con Samoa y definirán en Chile el paso al Mundial de Rugby del 2027

Cuándo es el duelo de Chile vs Samoa por el paso al Mundial de Rugby

La Roja del Rugby jugará este sábado 27 de septiembre la vuelta de la serie ante Samoa para clasificar al Mundial de Rugby 2027 en Australia.

El horario está programado para las 16.30 hrs en el estadio Sausalito de Viña del Mar.