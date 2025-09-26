Chile vive una instancia muy importante. Los Cóndores enfrentan a Samoa para buscar la clasificación al Mundial de Rugby, para lo cual necesitan una victoria.

Los Cóndores lograron una igualdad en el partido de ida ante los oceánicos, por lo cual ahora tienen la posibilidad de definir en casa la opción de meterse nuevamente en la cita planetaria, evento que se realizará en Australia en el año 2027.

¿Dónde ver a Chile vs Samoa?

El repechaje al Mundial de Rugby podrá ser visto en TV por ESPN. Además, estará disponible en streaming por Disney+y Rugby Pass.

¿A que hora es el repechaje al Mundial de Rugby?

El partido entre Chile y Samoa será este sábado 27 de septiembre a las 16:30 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

A estadio lleno en Viña del Mar

La posibilidad de que Chile asista a un nuevo Mundial de Rugby tiene bastante ilusionados a los seguidores nacionales. Así lo demostraron en la venta de entradas, ya que agotaron los 20.000 boletos disponibles y el Estadio Sausalito estará totalmente lleno.

En la ida jugada en Salt Lake City, Chile rescató un trabajado empate 32 a 32 ante Samoa. De esta manera, con un triunfo le bastará a los Cóndores para sellar su pasaje al Mundial de Australia en 2027. En caso de haber otra vez una igualdad, habrá un alargue donde el primero que anote será el clasificado.

Publicidad

Publicidad

ver también El hecho que ilusiona a los Cóndores ante Samoa por el paso al Mundial de Rugby 2027

Samoa llega a Chile con cerca de 10 bajas, debido a lesiones y algunos problemas con la autorización de los respectivos clubes de los jugadores. Los Cóndores por su parte, intentan concentrarse en su actuación para después de los 80 minutos, lograr estar nuevamente entre los mejores países del planeta.