La polémica decisión de la Delegación Presidencial de Valparaíso para autorizar un aforo de 12 mil espectadores para el duelo de Los Cóndores ante Samoa, por la vuelta del repechaje al Mundial de Rugby de Australia 2027 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, finalmente se revirtió.

Tras el revuelo que causó la medida, que inicialmente se tomó por la falta de contingente de Carabineros en razón de la inauguración del Mundial Sub 20, y la presión que se generó en el ambiente, finalmente la autoridad regional revirtió su medida.

Fue el Delegado Presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme quien confirmó de forma oficial que el encuentro de Los Cóndores donde buscarán el pasaje al Mundial 2027 se jugará en Sausalito ante un aforo permitido de 20 mil espectadores.

La nueva decisión de Delegación Presidencial con Los Cóndores

“Este fin de semana, la región será sede de tres eventos deportivos, los dos juegos de la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 y el encuentro de rugby de Chile, para lo cual existe una amplia coordinación con todas partes involucradas”, indicó el personero de Gobierno.

“Como Región estamos orgullosos de ser anfitriones de este tipo de eventos de clase mundial, y por ello siempre buscaremos la manera de posicionar a Chile como una nación que potencie el deporte y que deje un legado para las futuras generaciones“, agregó el Delegado Presidencial.

En esa línea, Riquelme indica que “ante la petición de aumentar el aforo a 20 mil en Sausalito, la Subsecretaría del Interior apoyó a esta Delegación y coordinará con los entes correspondientes para que exista la capacidad logística de Carabineros, y ellos se comprometan a aumentar la seguridad privada”.

Finalmente, el Delegado Presidencial de Valparaíso indicó que “la Federación Chilena de Rugby se comprometió de contar con las condiciones necesarias para que la realización del partido de Los Cóndores sea de la mejor manera posible”.

¿Cuándo se juega el encuentro?

El duelo de vuelta por el repechaje rumbo al Mundial de Rugby de Australia 2027 entre Los Cóndores de Chile y Samoa se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre a las 16:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

