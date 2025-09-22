La selección chilena de rugby se jugará este sábado a las 16.30 hrs, en el Sausalito de Viña del Mar, la posibilidad de llegar por segunda vez a un Mundial, tras su participación el 2023 en Francia.

Al frente tendrá a Samoa, elenco polinésico con mucha tradición en este deporte. En el partido de ida, jugado en Estados Unidos, terminó igualado 32-32, por lo que todo se definirá en territorio nacional.

La expectación es alta pues los Cóndores tienen un gran elenco. De hecho, fueron ganándole a Samoa hasta el final, por lo que se espera que puedan dar el golpe en territorio nacional.

Sin embargo, hay un tema que critican mucho: la reducción de aforo. La Delegación Presidencial permitió vender solamente 12 mil entradas, siendo que el reducto viñamarino puede albergar casi 20 mil espectadores.

Chile espera llegar al Mundial de Australia contra Samoa (Foto: Team Chile)

La queja del rugby es por el Mundial Sub 20

El “problema” es que el sábado, en la misma región, se dará el puntapié inicial al Mundial Sub 20. En el estadio Elías Figueroa de Playa Ancha jugarán a las 17 horas Corea del Sur ante Ucrania y de fondo Paraguay contra Panamá.

Esto lleva a que mucha dotación policial sea destinada a la ciudad puerto, por lo que se decidió no vender más entradas para el rugby por un asunto de seguridad, a pesar de que es un público muy tranquilo.

Un asunto que periodistas deportivos han hecho ver en sus redes. “En serio había contingente para tanta fonda y el rugby no puede aforo lleno porque se juega Corea/Ucrania y Paraguay/Panamá. Que poco ha interesado el deporte“, dice Coke Hevia.

En tanto Gonzalo Fouillioux señaló que “el aforo es limitado por un Corea del Sur-Ucrania en Valparaíso”, haciendo hincapié en que es importante que se habiliten más entradas para que los Cóndores puedan sentir el apoyo de un estadio lleno y así clasificar al Mundial de Australia del 2027.

