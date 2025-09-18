Lucas Nervi realizó una potente denuncia a través de sus redes sociales. El atleta chileno y especialista en el lanzamiento de disco sufrió con la repudiable actitud de un conductor bajo los efectos del alcohol.

El hecho lo denunció durante la jornada de este 18 de septiembre, donde el medallista de oro en los Juegos Panamericanos contó a través de sus redes lo ocurrido.

ver también Sacó medalla de oro en Santiago 2023, quiere ir a los Juegos Olímpicos y busca un inédito Grammy

“Cuídense familia, uno puede estar perfecto pero nunca sabe las otras personas”, partió el mensaje que publicó en sus redes sociales.

Tweet placeholder

¿Qué pasó con Lucas Nervi?

Tras ello, Lucas Nervi indicó como fue el accidente que afectó a su familia. Lo que se registró durante la jornada del 17 de septiembre en el comienzo de las celebraciones por las Fiestas Patrias.

“Fui a buscar a mis viejos a Osorno que viajaron desde Santiago. Nos chocaron llegando a la casa un loco copeteado, y si no fuese por la buena reacción de mi viejo no la contábamos”, detalló.

Publicidad

Publicidad

Lucas Nervi denunció a sujeto que lo chocó bajo los efectos del alcohol

En la postal incluso muestra el vehículo que habría estado implicado en el siniestro. “Cuídense, si toman no manejen y quítenle las llaves a los que cachen que van a manejar”, suplicó el querido atleta nacional.