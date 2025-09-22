La respuesta del Gobierno a los Cóndores ante polémica por aforo limitado

La selección chilena de rugby se prepara para un partido fundamental. Después del empate 32-32, los Cóndores disputarán la revancha contra Samoa este sábado 27 de septiembre a las 16:30 horas, donde se determinará la clasificación al Mundial de Australia 2027.

El equipo nacional busca llegar por segunda vez a una Copa del Mundo, pero enfrenta una insólita situación. Se autorizó un aforo de 12.000 personas en el Sausalito, lejos de los 20.000 que permite el recinto.

Domingo Saavedra, mundialista de Francia 2023, protestó en redes sociales. “El sábado nos jugamos la clasificación al Mundial de rugby y no se liberó el aforo completo (21.000 personas)“, protestó, lo que motivó que otros deportistas y periodistas también alzaran la voz.

La polémica creció y obligó a que el Gobierno diera explicaciones. Es así como el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, declaró que la restricción responde a que “ese día hay dos eventos: un partido del Mundial Sub 20 (en el Elías Figueroa) y este partido de clasificación para Chile”.

La respuesta del Gobierno al emplazamiento de los Cóndores

El Ministro de Seguridad (s) agregó que son las delegaciones presidenciales las que autorizan los eventos masivos y que el despliegue de seguridad para los partidos del Mundial Sub 20, que comienza el sábado 27 y se desarrollará en cuatro estadios del país, se planificó desde abril.

“Vamos a hacer las coordinaciones con Carabineros para que tanto los partidos del Mundial Sub-20 como esta clasificación de Los Cóndores se puedan realizar con todas las medidas de seguridad adecuadas”, señaló.