Coquimbo Unido es el súper líder de la Liga de Primera. En los Piratas todo es felicidad e incluso, Alejandro Camargo se refirió a las críticas que recibe el equipo.

En la 19° fecha del torneo, el Barbón derrotó en condición de visita a Cobresal por 2-1. Cecilio Waterman y Sebastián Galani anotaron para el sólido líder, mientras Diego Coelho había igualado momentáneamente para los dirigidos por Gustavo Huerta.

Alejandro Camargo está feliz

Uno de los más felices es Alejandro Camargo. El volante es uno de los referentes de Coquimbo Unido y si bien fue expulsado ante Cobresal, poco le importó. El argentino nacionalizado chileno expresó su alegría por la nueva victoria.

Coquimbo está como sólido puntero del fútbol chileno

“Las sensaciones son de felicidad. Sabíamos que iba a ser difícil, pero si queremos seguir en la parte de arriba tenemos que seguir demostrando partido a partido, y hoy fue una muestra de la fiereza y el compañerismo que tenemos“, indicó a Radio ADN.

Con el triunfo, Coquimbo Unido se mantiene en lo más alto con 44 puntos. Su más inmediato perseguidor es Universidad de Chile con 38 unidades. Si bien mucho se habla de que los Piratas podrían caerse, Alejandro Camargo no se enfoca en los cuestionamientos.

“Nosotros vamos partido a partido, sabiendo que cada fin de semana tenemos que defender la posición en la que estamos y, mientras más nos podamos alejar, mucho mejor. Si queremos seguir arriba tenemos que hacer partidos como el de hoy”, aseguró el volante, quien incluso tuvo palabras para los críticos.

“Es un alimento para nosotros. Somos optimistas y, por más cosas que diga la gente, tenemos un convencimiento grande, por eso enfrentamos cada partido así. Lo que digan los demás no nos importa; al contrario, nos alimenta el ego“, cerró Alejandro Camargo.

