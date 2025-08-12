Iván Román es una de las joyas chilenas que vive un excelente presente en el exterior. El jugador de 19 años dio el gran salto al Brasileirao, una de las ligas más competitivas del mundo, en donde se sumó al Atlético Mineiro y suena como una de las grandes promesas que tiene la escuadra.

A pesar de que aún no tiene la titularidad, el defensor chileno si ha sido considerado para partidos del Brasileirao y la Copa Sudamerica, en donde ha jugado de volante, siendo catalogado por Cuca, el entrenador del equipo como una parte importante de lo que será el futuro de la escuadra.

Pero Cuca no es el único, ya que otro importante jugador del equipo fue consultado por el presente del chileno y entregó una sincera respuesta.

Compañero de Iván Román en Brasil lanza impactante declaración sobre el chileno

En conversación con AS, el jugador Lyanco, con pasos por el Torino, Bologna y Southampton, fue consultado por el presente de la joven figura chilena. “Es un chico muy joven que vino para ayudarnos”.

“Creo que, como todos, tiene cosas a mejorar y para crecer, pero es un joven en el que vemos un potencial muy grande”.

Lyanco llegó al gigante brasilero durante la temporada 2024

Agregando que el ex jugador de Palestino será un aporte en que se viene para el equipo. “Con seguridad nos va a ayudar mucho. Estoy seguro de eso, que va a ser un jugador muy importante para Atlético Mineiro”.

Iván Román llegó este año al Atlético Mineiro

La declaración del DT del Atlético Mineiro sobre Román

En una conversación con los medios, Cuco fue consultado por el chileno y declaró: “Será una pieza muy importante para nosotros en el corto plazo. No diría que de aquí a dos años, quizá este mismo campeonato”.

