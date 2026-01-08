Es tendencia:
“10 días conversando ya”: TNT Sports avisa mazazo de Vasco da Gama a Colo Colo por Alan Saldivia

Tras largas negociaciones, desde Brasil lanzaron ultimátum tras la última voltereta en Blanco y Negro para vender al jugador.

Por Nelson Martinez

Saldivia sigue pujando por su salida.
Sigue la incertidumbre en torno a la salida de Alan Saldivia al fútbol brasileño. El jugador de Colo Colo sigue presionando para que la directiva finalmente ponga la firma y acepte la oferta para salir del club.

Lo mismo piensan desde Vasco da Gama, donde ya superaron la semana de negociaciones por el defensa uruguayo. Es más, tras la última oferta en la que habría acuerdo, Blanco y Negro hizo modificaciones en la suma que piden.

Y en buen chileno, los brasileños ya se aburrieron de tanta conversación y se las cantaron clarita a Aníbal Mosa y compañía. Así lo dejó en claro el programa Pelota Parada, de TNT Sports.

La última oportunidad para Colo Colo y Saldivia

Marcelo Muñoz, periodista de TNT Sports, reveló en el programa Pelota Parada que desde Brasil le dieron ultimátum a Colo Colo en la negociación por Alan Saldivia.

Saldivia quiere partir a toda costa a Brasil /Photosport

“Despues de las palabras de Mosa me contactaron gente ligada a Vasco. Me decían que no cayó nada bien estas modificaciones que hizo Colo Colo”, lanzó el comunicador.

Siguiendo con su información, el periodista de TNT Sports informó que desde Vasco da Gama golpearon firme la mesa. Ahí, la postura es que “oferta hay una y estuvimos 10 días conversando, y 10 días analizando”.

“Eso no cayó nada bien. Además, no hay ninguna otra oferta por Saldivia y el jugador quiere salir”, cerró. Por ahora, desde Blanco y Negro aún pujan para que Vasco da Gama suba la puntería en los montos.

