El seleccionado chileno que disputó 50 partidos en Godoy Cruz y ahora sufre con su descenso : “Saldrán adelante”

El fútbol argentino definió los descensos de este 2025. Tras una larga temporada, Godoy Cruz de Mendoza, donde también milita Bastián Yáñez, fue el gran damnificado y perdió la categoría. En total acumuló 29 puntos en todo el año y no pudo zafar del fantasma de la B.

El cuadro del “Tomba” cortó una racha de 17 años en la máxima división de Argentina. Pero el reciente empate ante Deportivo Riestra fue la lápida definitiva para cerrar una campaña para el olvido.

Lo que lamentó uno de los seleccionados nacionales y que se ubica entre los últimos referentes que tuvo el club trasandino. Es que desde Rusia, Thomas Galdames sufrió de principio a fin con el descenso de Gody Cruz. El cuadro que justamente le permitió su llegada al Krylia Sovetov Samara.

El sufrimiento de Thomas Galdames por descenso de Godoy Cruz

Es que Thomas Galdames se transformó en referente del equipo y se encargó de la ciudad. Por lo que sufrió a la distancia con la fatídica definición. “Hoy quiero mandarle un abrazo a toda la gente de @clubgodoycruzoficial en este difícil momento”, comenzó el mensaje del defensa formado en Unión Española.

“No tengo dudas que volverán y saldrán adelante. Gracias por haberme tratado como uno más de ustedes y haberme querido como lo hicieron. Estaré eternamente agradecido”, complementó el jugador que disputó 50 partidos oficiales por el conjunto mendocino.

“Estaré eternamente agradecido. Estoy seguro que volverán donde se merece estar el club, mucha fuerza amigos tombinos”, cerró el mensaje del hijo de Pablo Galdames. Publicación que solo en Instagram superó los más de 7 mil me gusta, y cientos de comentarios en agradecimiento de los hinchas.

