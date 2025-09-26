Thomas Galdames es otro de los integrantes de una de las dinastías más fructíferas del fútbol chileno como son los Galdames. Hoy, es uno de los jugadores que brilla en Europa.

El hijo del exfutbolista Pablo Galdames, como también hermano de Pablo y Benjamín Galdames, juega en el fútbol de Rusia, más específicamente en el Krylia Sovetov.

Este viernes fue protagonista en una nueva fecha de la Premier League local, donde recibían al Dínamo de Moscú por la décima fecha, donde el chileno iba a ser clave.

Thomas Galdames sigue brillando en Europa, pero hoy no alcanzó

El chileno ingresó en el minuto 65′ de partido ante el cuadro de la capital rusa en Samara, cuando las cosas iban 1-3 para sus compañeros. Ya había descontado en el 59′ Ilzat Ajmétov para los locales, tras quedar 0-3 abajo en el entretiempo.

Sin embargo, le bastaron varios minutos de transcurrido el complemento para que Thomas Galdames ilusionara con la remontada por parte del Krylia Sovetov.

En el minuto 87′, el nacional recibe un centro por la derecha que la cabecea, cual “9” de área, en pleno marco chico para colocar el 2-3 y la ilusión del empate en Samara.

Mira el gol del chileno:

Sin embargo, la acción no fue suficiente. Su elenco cayó de todas formas, pero con un marcador algo más digno por el trámite del partido: 2-3 y una complicación para el nacional en la tabla de posiciones.

Resultado que deja al cuadro del chileno en la décima posición de la Premier League rusa con 12 puntos, apenas cinco unidades sobre la zona de promoción donde la ocupa otro nacional: Jordhy Thompson y el Orenburg.

