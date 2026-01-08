Aunque Coquimbo Unido se coronó campeón del Campeonato Chileno 2025 con una campaña histórica, el protagonismo del fútbol nacional fuera de la cancha tuvo otros protagonistas.

Un estudio de Apuesta Legal Chile revela que Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica concentraron la mayor atención de los chilenos en búsquedas de Google y redes sociales a lo largo del año.

Albos y azules lideran en Google

El análisis confirma que el tamaño y la fidelidad de las hinchadas siguen siendo el

principal motor del interés digital, incluso cuando los resultados deportivos no

acompañan.

Colo Colo, por ejemplo, lideró ampliamente los indicadores online pese a

cerrar una temporada irregular, marcada por un octavo lugar en la liga y eliminaciones tempranas en torneos internacionales.

Universidad de Chile, en tanto, celebró la obtención de la Supercopa de Chile, aunque terminó cuarta en el torneo local, mientras que Universidad Católica fue subcampeona nacional y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores.

ver también U. de Chile vs. Racing: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso

Colo Colo vs. U. de Chile

En términos de búsquedas en Google, Colo Colo encabezó el ranking nacional durante 2025, seguido por Universidad de Chile, Universidad Católica, Coquimbo Unido y Palestino.

Publicidad

Publicidad

El mayor pico de interés por el “Cacique” se registró el 10 de abril, en el contexto del suspendido partido ante Fortaleza por Copa Libertadores, tras la invasión de hinchas al campo de juego y la posterior resolución de Conmebol que otorgó el triunfo al cuadro brasileño.

La Universidad de Chile alcanzó su mayor volumen de búsquedas el 14 de septiembre, luego de vencer a Colo-Colo como visitante y quedarse con la Supercopa, mientras que Universidad Católica lo hizo el 16 de agosto tras una contundente victoria ante el mismo rival. Coquimbo Unido, por su parte, tuvo su peak digital el 2 de noviembre, fecha en que confirmó el título nacional.

Publicidad

Publicidad

Ídolos de la generación dorada

El estudio también muestra que el interés de los chilenos se mantiene fuertemente ligado a los ídolos de la Generación Dorada. Alexis Sánchez lidera las búsquedas entre los futbolistas, seguido por Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Gary Medel.

En cuanto a ligas y torneos, la Primera División chilena concentra la mayor

atención, seguida por la Champions League, la Copa Libertadores, La Liga española y la Premier League.

En redes sociales, el dominio vuelve a estar en manos de Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. Sin embargo, el caso más llamativo es Palestino, que registró un crecimiento explosivo en plataformas como Instagram y TikTok, impulsado por el apoyo internacional recibido a partir del conflicto entre Israel y Palestina.

Publicidad

Publicidad

Actualmente, el club se posiciona entre los equipos chilenos con mayor comunidad digital, consolidándose como un fenómeno fuera de la cancha.