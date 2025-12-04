En un 2025 donde tuvimos a Colo Colo y Universidad de Chile como protagonistas tanto en el ámbito local como internacional, con realidades muy dispares, curiosamente no fueron los equipos que más atención generaron en el país.

Más allá de que los propios fanáticos de ambos equipos siguen las alternativas de cada uno de ellos, a nivel general la cosa es muy distinta. Prueba de ello la registra Google, el mayor buscador de la Internet, quien entregó datos reveladores.

La multinacional tecnológica reveló la lista de los temas deportivos más buscados en Chile durante el presente año, y en la lista del Top 10 no aparecen ni Colo Colo ni la U. Es más, el equipo con más interés proviene del extranjero.

Ni Colo Colo ni la U: El equipo más buscado de Chile en Google

La nómina es encabezada por dos eventos a nivel global que se registraron este 2025. En el primer puesto aparece el Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos, y por detrás se ubica el Mundial Sub 20 que tuvo sede en suelo nacional.

En el tercer puesto aparece un equipo, el más seguido por los chilenos en Google, nada menos que el Real Betis que dirige el nacional Manuel Pellegrini. Mientras que para sorpresa de todos, el cuarto puesto es para Colo Colo Femenino, que llegó a la semifinal de Copa Libertadores en Argentina.

Mientras que el deportista chileno con más búsquedas en la plataforma fue el peleador Ignacio “Jaula” Bahamondes, gracias a sus actuaciones en el octágono de la UFC, donde obtuvo un triunfo por K.O. y una derrota por fallo unánime.

Los temas deportivos más buscados del 2025

PUESTO BÚSQUEDA 1 Mundial de Clubes 2 Mundial Sub 20 3 Real Betis 4 Colo Colo Femenino 5 PSG 6 Sevilla 7 Mundial Sub 17 8 Bayern Múnich 9 Jaula Bahamondes 10 Canelo vs Crawford

