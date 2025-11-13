La Liga de Primera 2025 está por llegar a su final con varias luchas todavía por darse. Pese a que Coquimbo Unido ya es el campeón, todavía queda definir quienes juegan la Copa Libertadores, Sudamericana e incluso los que perderán la categoría.

Además, hay varios equipos aún deben completar los Minutos Sub 21 que exige la ANFP. Hay que recordar que el no hacerlo se traducirá en una sanción deportiva y económica, por lo que hay que ponerse al día ante de estas tres fechas restantes.

Sin embargo, esta no ha sido una lucha del todo pareja, ya que son varios los equipos que se han aprovechado de la gran cantidad de nominados que han tenido a las diferentes selecciones menores. Y ojo, que hay dos que destacan en ese sentido.

Colo Colo y U de Chile se aprovechan de un vacío legal con los Minutos Sub 21

Hablamos de Colo Colo y Universidad de Chile, quienes han sido los que más se han aprovechado de sumar minutos Sub 21 gracias a sus jugadores citados a las selecciones menores. Ojo, que hablamos de 63 minutos de regalo por solo tener un nominado.

Por el lado del Cacique, de los 1752 minutos sub 21 que ha cumplido de la regla, 882 corresponden a algún citado a la Roja Sub 20 o Sub 17. El dato llama la atención, ya que hablamos de más de la mitad, porque son solo 870 minutos realmente efectivos.

Los minutos sub 21 de la Liga de Primera 2025, con sus respectiva división por los nominados a las selecciones menores. | Foto: @AbranCancha8

En tanto, la U de los 1870 minutos Sub 21 que lleva en este año un total de 882 corresponden a citados a las selecciones menores. Por lo menos acá la cosa mejora un poco respecto a los albos, ya que los azules suman 988 minutos efectivos.

De este listado los que menos han sumado minutos Sub 21 por nóminas a las selecciones menores son Unión La Calera, Coquimbo Unido, Deportes Iquique, Cobresal y Unión Española, quienes llevan la friolera de cero minutos en este ítem.