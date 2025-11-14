Colo Colo hace rato que quiere bajar el telón de esta lamentable temporada 2025. Pese a que los albos tienen por delante tres finales en su afán de clasificar a la próxima Copa Sudamericana, son varios ya lo que piensan la planificación de la temporada venidera.

Por los mismo es que ya están comenzando a circular algunos nombres de cara al próximo mercado de fichajes. El Cacique necesita hacer una reingeniería total en el plantel, sobre todo por el alto costo que este tiene y la falta de dinero que se prevé para el 2026.

Es así como ya se está comenzando a analizar el mercado y los puestos a reforzar. Y ojo, que en el Monumental vislumbran una renovación casi completa del equipo, sobre todo por los bajos rendimientos que se vieron en este terrible 2025.

Los ocho puestos que Colo Colo quiere reforzar

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, los albos reforzarán ocho puestos para la temporada 2026. Hablamos de toda la defensa (dos centrales y dos laterales), un mediocampista y la delantera completa (un extremo por cada banda y un 9).

Además, hay que sentarse a evaluar la situación de los más de 20 jugadores del Cacique que vuelven de sus préstamos en diciembre. Varios de ellos sumaron rodaje en esta temporada, incluso en la Primera División, por lo que podrán luchar por un puesto en el Monumental.

Lucas Cepeda y Vicente Pizarro son dos jugadores que podrían emigrar de Colo Colo en el próximo mercado. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que son varios los jugadores que podrían dejar el club para el 2026. Por ejemplo Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Mauricio Isla y Alexander Oroz terminan contrato y todavía no hay ningún tipo de acercamiento para renovarles.

Además, se espera que Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Lucas Cepeda se pongan a la venta para poder hacer algo de caja para levantar las alicaídas arcas albas. Por último Salomón Rodríguez, uno de los grandes fiascos de este 2025, podría salir a préstamo.

El próximo partido del Cacique

Los albos regresarán al ruedo el domingo 23 de noviembre cuando desde las 20:30 horas enfrenten a Unión La Calera en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

