Se acerca el fin del 2025 y con ello, distintas figuras del fútbol nacional comienzan a definir dónde jugarán la próxima temporada, siendo Brayan Cortés uno de ellos. El portero de Colo Colo se encuentra a préstamo en Peñarol de Uruguay y su futuro se definirá en estas semanas.

El jugador lleva una gran temporada en el cuadro charrúa y por lo mismo, el club está interesado en que siga con ellos, pero todo se definirá en las semanas finales del 2025.

Ante estas dudas, Julio Rodríguez, exfutbolista, formador y mentor de Claudio Bravo, habló del futuro del arco de los albos en conversación con Bolavip Chile.

El futuro del arco de Colo Colo

En conversación con el medio, Rodríguez señaló: “No sé si Cortés, con el nuevo técnico y todo lo que está pasando en Colo Colo, querrá volver a jugar acá, pero sería una muy buena opción. Está a préstamo en Peñarol y demostró ser un arquero confiable”.

El jugador se encuentra a préstamos en Peñarol de Uruguay/Photosport

Agregando que será difícil ocupar su lugar. “Si están pensando en otro nombre, se les hará mucho más difícil encontrar arqueros de esa categoría o con la confianza que él le dio a toda la institución”.

En la misma línea, el preparador de arqueros señaló que el arco es uno de los puntos que deber ser prioridad para la dirigencia de Colo Colo. “Debe ser una de las prioridades del club, traer un segundo arquero con las condiciones de De Paul o mejor que De Paul”.

“La verdad es que acá en Chile no veo ninguno que tenga las condiciones para jugar por Colo Colo a un buen nivel. La adaptación no es de la noche a la mañana, porque Colo Colo juega diferente al resto, y eso exige cualidades distintas”.