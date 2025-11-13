Fernando Ortiz explica la razón para cortar a Esteban Pavez y analiza su polémica: “En lo personal…”

Colo Colo viene de vencer a Unión Española en la Liga de Primera y con ello se metió lleno en la pelea para clasificar a la Copa Sudamericana, sin embargo, nunca hay calma en el Monumental.

El ahora ex capitán de los albos, Esteban Pavez, declaró que el Cacique no es la institución más grande de Chile, sino que es Universidad Católica, por lo que se llenó de críticas.

Las palabras del volante fueron refutadas por todos en Colo Colo y ahora las analizó el entrenador Fernando Ortiz, quien tampoco está de acuerdo con el jugador.

Fernando Ortiz no está de acuerdo con Esteban Pavez

El entrenador argentino conversó con radio ADN donde le preguntaron por los dichos de Pavez, los cuales dice que no comparte para nada.

“Son opiniones, después uno puede compartirlas o no. Esteban se manifestó de esa manera y es su palabra y hay que respetarla. Después si la compartes o no pasa por lo particular. Yo en lo personal no la comparto, porque de millones de maneras puedo justificar que Colo Colo es el más grande de Chile, pero se respeta lo que dijo Esteban y cada uno puede decir lo que piensa”, dijo el Tano.

Ortiz, además, fue consultado por su decisión de no contar con Esteban Pavez como titular y explicó a que se debe a algo netamente deportivo.

“Técnicas, tácticas. Decisiones que creo, y se lo he dicho a él en el momento que tomé las decisiones, hay un compañero al que yo veo mejor”, cerró Fernando Ortiz.