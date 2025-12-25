Una gran velada de boxeo se celebrará este sábado en Arabia Saudita, cuando se realice la última gran contienda del 2025. Los protagonistas son el japonés, Naoya ‘The Monster’ Inoue (31-0) y el peleador mexicano, David Picasso (32-0-1), por el título absoluto del peso supergallo.
El nipón vuelve a dejar su país natal y ahora enfrentará en Arabia al joven peleador mexicano e invicto. Aunque el azteca no asoma como favorito, sabe que puede dar el gran batacazo del año si derrota a un Inoue que para mucho es el mejor libra por libra de la actualidad.
Es en ese contexto que continuación te invitamos a conocer todos los detalles de este gran evento de boxeo.
Fecha y horario entre Naoya Inoue vs. David Picasso
La contienda entre Naoya Inoue y David Picasso se celebrará este sábado 27 de diciembre de 2025 cerca de las 09:45 AM horas, mientras que el inicio del evento en sí, iniciará alrededor de las 06:00 de la madrugada del país, todo esto desde el Mohamed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, como parte del evento The Ring V.
Conoce los horarios de los demás países de LATAM, a continuación:
|Horario inicio evento
|Horario Inoue vs. Picasso
|Países de LATAM
|03:00 horas
|06:45 horas*
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|04:00 horas
|07:45 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|05:00 horas
|08:45 horas*
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|06:00 horas
|09:45 horas*
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
El evento animado por Naoya Inoue y David Picasso no contará con transmisión por TV en Chile ni tampoco en Latinoamérica y solamente se podrá ver de forma exclusiva a través de la plataforma online, DAZN, en modalidad pago por evento (PPV).
Cartelera oficial de Naoya Inoue vs. David Picasso
- Naoya Inoue vs. David Alan Picasso – Por los títulos CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo.
- Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández – Peso supergallo.
- Wilibaldo García vs. Kenshiro Teraji – Campeonato mundial IBF peso supermosca.
- Taiga Imanaga vs. Eridson García – Peso superpluma.
- Reino Tsutsumi vs. Leobardo Quintana – Peso supergallo.