Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Boxeo

Naoya Inoue vuelve al ring: Todo lo que debes saber sobre la pelea de boxeo vs. David Picasso

Conoce todos los detalles del evento de boxeo que este sábado 27 de diciembre animará 'The Monster' desde Arabia Saudita.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Los grandes eventos de boxeo del 2025 se cierran este sábado con el regreso de 'The Monster'.
© DAZNLos grandes eventos de boxeo del 2025 se cierran este sábado con el regreso de 'The Monster'.

Una gran velada de boxeo se celebrará este sábado en Arabia Saudita, cuando se realice la última gran contienda del 2025. Los protagonistas son el japonés, Naoya ‘The Monster’ Inoue (31-0) y el peleador mexicano, David Picasso (32-0-1), por el título absoluto del peso supergallo.

El nipón vuelve a dejar su país natal y ahora enfrentará en Arabia al joven peleador mexicano e invicto. Aunque el azteca no asoma como favorito, sabe que puede dar el gran batacazo del año si derrota a un Inoue que para mucho es el mejor libra por libra de la actualidad.

Es en ese contexto que continuación te invitamos a conocer todos los detalles de este gran evento de boxeo.

Fecha y horario entre Naoya Inoue vs. David Picasso

La contienda entre Naoya Inoue y David Picasso se celebrará este sábado 27 de diciembre de 2025 cerca de las 09:45 AM horas, mientras que el inicio del evento en sí, iniciará alrededor de las 06:00 de la madrugada del país, todo esto desde el Mohamed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, como parte del evento The Ring V.

Conoce los horarios de los demás países de LATAM, a continuación:

Horario inicio eventoHorario Inoue vs. PicassoPaíses de LATAM
03:00 horas06:45 horas*México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
04:00 horas07:45 horasColombia, Perú, Panamá y Ecuador.
05:00 horas08:45 horas*Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
06:00 horas09:45 horas*Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
*Hora estimada.

El evento animado por Naoya Inoue y David Picasso no contará con transmisión por TV en Chile ni tampoco en Latinoamérica y solamente se podrá ver de forma exclusiva a través de la plataforma online, DAZN, en modalidad pago por evento (PPV).

Publicidad

Cartelera oficial de Naoya Inoue vs. David Picasso

  • Naoya Inoue vs. David Alan Picasso – Por los títulos CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo.
  • Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández – Peso supergallo.
  • Wilibaldo García vs. Kenshiro Teraji – Campeonato mundial IBF peso supermosca.
  • Taiga Imanaga vs. Eridson García – Peso superpluma.
  • Reino Tsutsumi vs. Leobardo Quintana – Peso supergallo.
Lee también
La razón por la que la U descartó a Holan: Involucra a la UC
U de Chile

La razón por la que la U descartó a Holan: Involucra a la UC

En Deportes Concepción confirman que se llenarán de fichajes
Mercado de fichajes 2026

En Deportes Concepción confirman que se llenarán de fichajes

Debutó contra River, no jugó en todo 2025 y vuelve a Colo Colo
Colo Colo

Debutó contra River, no jugó en todo 2025 y vuelve a Colo Colo

¡Vuelco total! Pipe Gutiérrez rumbo a banca de la Liga de Primera
Mercado de fichajes 2026

¡Vuelco total! Pipe Gutiérrez rumbo a banca de la Liga de Primera

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo