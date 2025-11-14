Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Confirman la salida del peor fichaje de la historia de Colo Colo: “Puede ir a Brasil”

El delantero Salomón Rodríguez se irá del Cacique y su representante ya le está buscando equipo para 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Salomón Rodríguez se va de Colo Colo.
© Getty ImagesSalomón Rodríguez se va de Colo Colo.

Blanco y Negro se equivocó medio a medio en el pasado mercado de fichajes veraniego, porque invirtió una fortuna en el peor refuerzo en la historia de Colo Colo: Salomón Rodríguez.

La concesionaria que administra al Cacique gastó cerca de 1.2 millones de dólares para quedarse con los servicios del delantero uruguayo, quien no rindió y si miramos precio-calidad es la contratación más deficiente de todos los tiempos en el cuadro albo.

Rodríguez llegó con el cartel de goleador desde Godoy Cruz y por la Liga de Primera anotó la escalofriante cifra de cero tantos. Apenas llegó a hacer dos conquistas en la Copa Chile. Un fiasco.

¡Entradas a Luca! Colo Colo se asocia con empresa que ofrece grandes beneficios

ver también

¡Entradas a Luca! Colo Colo se asocia con empresa que ofrece grandes beneficios

Representante confirma partida de Salomón Rodríguez de Colo Colo

El representante de Salomón Rodríguez, Edy Mastrangelo, le confirmó a TNT Sports que el delantero no seguirá en Colo Colo para 2026.

“Estamos buscando lo mejor para ambas partes, para Colo Colo y el jugador. Entiendo que un préstamo para revalorizarlo sería conveniente, el cambio de aire, hay que ponerse de acuerdo para que sea el jugador que fueron a buscar. No lo tenemos claro, pero entiendo que va a salir cedido a préstamo”, explicó el agente.

Rodríguez se va de Colo Colo.

Rodríguez se va de Colo Colo.

Publicidad

Luego, contó que el charrúa tiene chances de llegar a ligas importantes, como la Argentina e incluso la brasileña. Se tiene fe.

Vamos a buscar la salida de manera consensuada. Estamos casi convencidos que la salida será bueno para todas las partes. Así podrá volver a ser el jugador que era y que Colo Colo defienda la inversión que hizo, le abrió las puertas. Yo creo que Argentina o Uruguay pueden ser buenas opciones, también Brasil, es un puesto que se solicita bastante. Ya se abrirá el mercado de pases, habrán oportunidades, cerró.

Revelan nuevos detalles del posible regreso de Lucero a Colo Colo: Este sería el gran obstáculo

ver también

Revelan nuevos detalles del posible regreso de Lucero a Colo Colo: Este sería el gran obstáculo

Lee también
"No le...": revelan insólita actitud de Salomón al interior de Colo Colo
Colo Colo

"No le...": revelan insólita actitud de Salomón al interior de Colo Colo

Representante de Rodríguez aclara su futuro tras confusa deuda
Colo Colo

Representante de Rodríguez aclara su futuro tras confusa deuda

Fernando Ortiz fija postura por el peor refuerzo de Colo Colo en 2025
Colo Colo

Fernando Ortiz fija postura por el peor refuerzo de Colo Colo en 2025

Listado de candidatos presidenciales que incluye a figuras del fútbol chileno
Noticias

Listado de candidatos presidenciales que incluye a figuras del fútbol chileno

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo