Confirman la salida del peor fichaje de la historia de Colo Colo: “Puede ir a Brasil”

Blanco y Negro se equivocó medio a medio en el pasado mercado de fichajes veraniego, porque invirtió una fortuna en el peor refuerzo en la historia de Colo Colo: Salomón Rodríguez.

La concesionaria que administra al Cacique gastó cerca de 1.2 millones de dólares para quedarse con los servicios del delantero uruguayo, quien no rindió y si miramos precio-calidad es la contratación más deficiente de todos los tiempos en el cuadro albo.

Rodríguez llegó con el cartel de goleador desde Godoy Cruz y por la Liga de Primera anotó la escalofriante cifra de cero tantos. Apenas llegó a hacer dos conquistas en la Copa Chile. Un fiasco.

Representante confirma partida de Salomón Rodríguez de Colo Colo

El representante de Salomón Rodríguez, Edy Mastrangelo, le confirmó a TNT Sports que el delantero no seguirá en Colo Colo para 2026.

“Estamos buscando lo mejor para ambas partes, para Colo Colo y el jugador. Entiendo que un préstamo para revalorizarlo sería conveniente, el cambio de aire, hay que ponerse de acuerdo para que sea el jugador que fueron a buscar. No lo tenemos claro, pero entiendo que va a salir cedido a préstamo”, explicó el agente.

Rodríguez se va de Colo Colo.

Luego, contó que el charrúa tiene chances de llegar a ligas importantes, como la Argentina e incluso la brasileña. Se tiene fe.

“Vamos a buscar la salida de manera consensuada. Estamos casi convencidos que la salida será bueno para todas las partes. Así podrá volver a ser el jugador que era y que Colo Colo defienda la inversión que hizo, le abrió las puertas. Yo creo que Argentina o Uruguay pueden ser buenas opciones, también Brasil, es un puesto que se solicita bastante. Ya se abrirá el mercado de pases, habrán oportunidades, cerró.