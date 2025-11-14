Es tendencia:
Mercado de Pases

Mercado de pases en llamas: U de Chile y U Católica arremeten por el fichaje de figura de O’Higgins

Uno de los jugadores más queridos del Capo de Provincia interesa en los grandes de Santiago. Los celestes se mueven rápido por asegurarlo.

Por Nelson Martinez

Quedan tres fechas para el término de la Liga de Primera. Ahí, tanto U Católica, O’Higgins y U de Chile se pelean codo a codo los dos cupos restantes a la Copa Libertadores.

Con los cruzados con ventaja sobre los dos rivales, la campaña más sorpresiva ha sido la de los celestes. Con Paqui Meneghini al mando, el Capo ha sorprendido este año con figuras traídas desde Argentina.

Nombres como Maximiliano Romero, Alan Robledo y Matías Lugo se han sumado a los ya consolidados Martín Sarrafiore y Juani Díaz. Por eso, no causó extrañeza que sus rivales ya pusieron sus ojos en una de sus joyas.

Alertan a O’Higgins por una de sus figuras argentinas

Desde Rancagua avisaron que hay Clásico Universitario por Matías Lugo, el todoterreno que ha brillado en el mediocampo de O’Higgins. El volante de corte ha sido figura de los celestes y también del torneo.

“Matías Lugo empieza a aparecer en el horizonte de U Católica y U de Chile. El jugador está en Rancagua a préstamo hasta fin de año y su pase pertenece a Argentinos Juniors, pero O’Higgins mantiene la primera opción de compra. En Argentina esperan que esto se concrete”, reveló el periodista de Radio Rancagua, Nicolás Cortés.

Justamente, el potente mediocampista celeste ha despertado el interés de los grandes del fútbol chileno debido a su despliegue físico y nivel en cancha. Ha sido titular cada vez que estuvo a disposición y lleva un tanto con los celestes.

O’Higgins quiere remecer el mercado chileno fichando a potente ex delantero de Boca Juniors

Lugo tiene 24 años y arribó este 2025 al Capo de Provincia tras dos temporadas en CA Estudiantes, de la Primera Nacional de Argentina. Es uno de los favoritos de la hinchada celeste, donde piden a gritos su renovación.

