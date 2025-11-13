A Colo Colo se le vienen en las próxima semanas tres verdaderas finales para bajar el telón de esta compleja temporada 2025. Los albos necesitan sumar puntos para asegurar su lugar en la próxima Copa Sudamericana, lo único que les queda por jugar tras un año para el olvido.

Pese a que todavía queda bastante para cerrar este 2025, lo cierto es que ya están comenzando a circular algunos nombres para el mercado de fichajes que se viene, donde el Popular tiene la obligación de reestructurar su millonario actual plantel.

Opciones como las de Matías Catalán o Matías Fernández en defensa han ido sumando bonos. Todos ellos quedan libres ahora en diciembre, lo que podría facilitar las negociaciones. Y ojo, que en el horizonte se ve una tercera opción que hace rato ha dado vueltas en el Monumental.

El otro viejo anhelo que Colo Colo puede fichar libre

Hablamos del Diego Rubio, delantero de 32 años que actualmente milita en el Austin de la MLS, liga en la que juega desde hace ya largas nueve temporadas tras también defender las camisetas del Sporting Kansas City y Colorado Rapids.

De acuerdo al medio estadounidense The Austin Chronicle, el chileno es uno de los jugadores que termina contrato en diciembre. El DT Nico Estévez tiene que decidir que hacer con él, sobre todo considerando que es uno de los sueldos bajos que tiene el actual plantel.

“Rubio, de 32 años, desempeñó un rol importantes bajo la dirección de Estévez la temporada pasada y siguen siendo una ganga con sus cifras salariales actuales”, aseguró el mencionado medio. Ojo, que hablamos de 208 mil dólares al año, algo así como 17 millones chilenos al mes.

Cabe recordar que en años anteriores Rubio también estuvo en la órbita del Cacique. Sin ir más lejos sonó en los albos en enero del 2024, pero terminó renovando en el Austin. ¿Se dará ahora su regreso al club que lo formó?

Los números de Diego Rubio en este 2025

En esta temporada el jugador de 32 años ha jugado en el Austin un total de 30 compromisos, siendo 25 por la MLS y cinco por la US Open Cup. Anotó dos goles y dio dos asistencias en 1.155 minutos de acción.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción el domingo 23 de noviembre cuando desde las 20:30 horas enfrenten a Unión La Calera en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.