Colo Colo

Duro palo desde ByN en Colo Colo: “El centenario fue un fracaso absoluto; bajaremos los costos del plantel”

Director de Blanco y Negro perteneciente a la oposición criticó a Mosa por el amargo centenario de Colo Colo y avisa que tendrán que mermar el plantel para 2026.

Por Diego Jeria

Dardo político desde Blanco y Negro por el amargo centenario de Colo Colo.
Desde el interior de Colo Colo vino una durísima crítica con intenciones políticas. Es que el director de Blanco y Negro, Ángel Maulén, le dio con todo al oficialismo calificando el centenario del Cacique como un fracaso rotundo, y obviamente culpando al bloque encabezado por Aníbal Mosa.

Nos preparamos mucho para el centenario y para avanzar algo en el estadio, pero ha sido un fracaso absoluto. Especialmente el fracaso en lo deportivo. Tenemos un plantel que nos costó carísimo y el otro día empatamos con Limache“, dijo Maulén.

El directo representante del bloque de oposición de Vial-Ruiz Tagle agregó que “más allá de cualquier parafernalia que quiera hacer la actual directiva, ha fracasado. Y lo ha hecho en un momento donde gastamos mucho dinero en lo deportivo“.

Me preocupa mucho el comportamiento de nuestros jugadores en la cancha. No olvidemos que ellos son atletas de elite, sin embargo, cuando los vemos ahí, a mí no me convence como estamos jugando”, añadió.

¿Colo Colo con plantel menos competitivo el 2026?

Maulén adelanta que “vamos a tener que rebajar los costos del plantel, aunque quedemos en la Copa Sudamericana, porque la caja no nos da. Estamos con problemas de caja, de fútbol y en los proyectos íbamos a desarrollar”.

El centenario de Colo Colo no resultó: dardos políticos en ByN desde la oposición al oficialismo.

La responsabilidad de esto lamentablemente es de las autoridades, en este caso Aníbal Mosa. Nosotros (la oposición) somos minoritarios“, sentenció Ángel Maulén.

Cabe recordar que el centenario de Colo Colo fue amargado por la tragedia frente a Fortaleza en el Monumental, la eliminación de Copa Libertadores en fase de grupos y la derrota contra Universidad de Chile en la Supercopa, entre otras cosas.

Además, Colo Colo viene de empatar contra Deportes Limache, octavos en la tabla y por ahora sin clasificación a Copa Sudamericana 2026.

