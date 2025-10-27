El fútbol chileno está en llamas luego de las polémicas declaraciones del presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, una vez que fueron derrotados por 1-0 en el Clásico Universitario.

El mandamás de Azul Azul nuevamente lanzó sus dardos en contra de la ANFP por programarlos contra Universidad Católica en medio de las llaves contra Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

“Hay voluntad de reprogramarle amistosos a Colo Colo, a Católica, pero cuando es la U, no hay voluntad“, comentó fuertemente Michael Clark, en el nuevo Claro Arena.

Por lo mismo, esta jornada vino la réplica de parte de Aníbal Mosa, quien en la previa del duelo de Colo Colo contra Limache recogió el guante para exponer su postura: “No lo deja dormir“.

Aníbal Mosa le responde con sarcasmo a Michael Clark. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué dijo Aníbal Mosa a Michael Clark?

Aníbal Mosa siempre busca responder la polémica, por lo que no se arrugó cuando fue consultado por las declaraciones del presidente de Universidad de Chile.

“Nada, son decisiones de ellos. No me meto en eso. Parece que Colo Colo no lo deja dormir“, volvió a responder.

En ese sentido, apunto al cambio en la presidencia de la ANFP, donde aseguró que “ya se va ya. Dijo que iba a renunciar, se va el otro año. Yo creo que Pablo Milad ya dejó la puerta abierta para que hayan nuevos liderazgos, haya una nueva mesa. En eso hay que enfocarse ahora“.

En cuanto a ser una carta para el principal sillón del fútbol, Mosa tiene una mentalidad con el club albo. “No, lo he dicho como cuatro o cinco veces, no me creen parece. Pero todas las cosas pueden cambiar. Colo Colo al ser la institución más grande de este país, creo que va a estar en las conversaciones”.

