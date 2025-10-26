Universidad Católica se quedó con el Clásico Universitario en el Claro Arena. El cuadro cruzado consiguió un apretado triunfo por 1-0 y dejó cabizbajo al elenco de Gustavo Álvarez, que se juega el año en Copa Sudamericana.

Fue un partido muy encima para la Universidad de Chile, que tendrá este jueves que jugar ante Lanús por la Copa Sudamericana, en Buenos Aires. En la ida, fue un empate entre ambas escuadras.

El problema es que el elenco de Gustavo Álvarez suma muchas bajas a su haber. Y cada día son más los jugadores tocados. Entre ellos, tras el Clásico Universitario, Lucas Assadi.

Lo que dijo Michael Clark

Michael Clark está cada vez más parecido al doctor Orozco. Con declaraciones ásperas, el presidente de Azul Azul se refirió a la negativa por parte de la ANFP de reprogramar el Clásico Universitario

“Se lo dije a Pablo Milad, este partido no se debió haber jugado. A la ANFP no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales. Hay voluntad de reprogramarle amistosos a Colo Colo, a Católica, pero cuando es la U, no hay voluntad“, empezó diciendo.

“Me da mucha bronca. No podemos seguir con Milad y con Yungue, el próximo año hay elecciones. Están llevando al fútbol al fracaso total. Yo creo que un equipo que esté jugando una semifinal de una copa internacional, es una buena noticia para el país. Y nos hacen jugar en un estadio lindo, pero con un calor tremendo y una cancha sintética, con lo cargado que están los jugadores. Esa es la ayuda de la ANFP“, agregó.

Michael Clark con la Supercopa | Photosport

“Ventajista”

“Cuando la U pide reprogramar un partido, no existe una voluntad. Tengo bronca con la ANFP, no tanto con Católica. Aunque, hablé con Tagle y me dio razones. Yo creo que son ventajeros. Me hubiese esperado una actitud menos egoísta”, siguió expresándose Michael Clark.

“Cuando hay que sacarse una foto, están todos. Pero, cuando hay que darle la mano a un equipo chileno, no. Esta administración va de fracaso en fracaso. Muchas gracias por su ayuda. Es muy curioso que se pueda reprogramar Coquimbo vs O’Higgins y no la U. Ya está muchachos. Tenemos el foco puesto en Lanús”, cerró.

