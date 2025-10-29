Universidad de Chile cayó en el Clásico Universitario ante la Católica. En un partido apretado, la UC pudo hacer valer la localía, pese a contar con un hombre menos. Eso puso en duda el manejo de Gustavo Álvarez y la capacidad del cuadro laico.

Sin embargo, hay voces que reclamaron una injusticia. Tiene que ver con la agitada agenda del cuadro azul y la negativa de la ANFP para concederle la reprogramación del Clásico Universitario.

Michael Clark fue el que alzó la voz en el sector azul. “Me da mucha bronca. No podemos seguir con Milad y con Yungue, el próximo año hay elecciones. Están llevando al fútbol al fracaso total. Yo creo que un equipo que esté jugando una semifinal de una copa internacional, es una buena noticia para el país. Y nos hacen jugar en un estadio lindo, pero con un calor tremendo y una cancha sintética, con lo cargado que están los jugadores. Esa es la ayuda de la ANFP“, señaló el presidente de Azul Azul.

Juan Cristóbal Guarello revela la verdad

Fue en La Hora de King Kong donde, como suele hacer, Juan Cristóbal Guarello profundizó un poco más en las razones de la negativa de Pablo Milad a las peticiones del cuadro universitario.

“Se podría haber suspendido hasta hace una semana y media. Pero, las cosas cambiaron en la ANFP. Ahora manda TNT. Porque no firmaron un acuerdo con ellos, la ANFP firmó un acta de rendición”, señaló el comunicador.

“La ANFP firmó el Tratado de Versalles como si fuera Alemania. Tuvo que ceder todo. Y una de las cosas que tuvo que ceder fue la no suspensión de partidos. TNT no iba a permitir la suspensión del partido con la UC, porque era el único partido ‘premium’ que tenía el fin de semana”, cerró.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús en Argentina?

El duelo entre azules y granates será este jueves 30 de octubre, en el Estadio Ciudad de Lanús. Se jugará a las 19.00 horas y un empate significaría definición desde los doce pasos.