Universidad de Chile tiene todo listo para buscar la clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana 2025, aunque para eso antes debe vencer a Lanús en Buenos Aires.

Publicidad

Publicidad

Luego del empate 2-2 en Santiago, los dirigidos por el técnico Gustavo Álvarez vivirán el partido más importante de la temporada, con la mentalidad de dar un gran salto a una final internacional.

Por lo mismo, habrá cambios en la oncena titular de los azules, marcada por la baja de Lucas Assadi quien se perdería lo que resta la temporada.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, en la delantera, el técnico azul apuesta por la última dupla que le dio un triunfo en el torneo, en el partido contra Palestino, con Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

¿Cuál es la formación de U de Chile vs Lanús?

Fue el periodista Marco Escobar, del canal DSports, quien confirmó la oncena que utilizará la U en su visita a Lanús en Argentina, con grandes sorpresas.

Novedades en el ataque de la U /Photosport

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez dejó fuera nuevamente a Marcelo Díaz, apostando por Israel Poblete con Charles Aránguiz, mientras que Felipe Salomoni estará en la banda que ocupa regularmente Matías Sepúlveda.

Por otro lado, en la delantera volverán a ver acción Nicolás Guerra con Lucas Di Yorio, protagonistas de la última victoria de la U que fue contra Palestino.

ver también Gustavo Álvarez genera fuerte pelea: “Hay mucha gente que quiere que a la U le vaya mal”

La U formará con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano en los volantes; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

Publicidad